Власти Венесуэлы расширили круг подозреваемых в покушении на президента страны Мадуро до 34-х человек
Об этом сообщил генпрокурор Бориварианской республики. По его словам, 14 человек, включая оппозиционного депутата Нацассамблеи, уже предстали перед судом.
Попытка убить президента с использованием беспилотников была предпринята в Каракасе 4-го августа.
Комментарии4
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lager23 14 августа 2018 | 21:45
Зачем идиоты так скромничают?
polsan 14 августа 2018 | 21:49
До чего довёл страну, водитель автобуса...
nns33 14 августа 2018 | 21:59
polsan: Не президент,а безталанная пустышка. Ему даже автобус доверить нельзя,а он пытается "рулить" богатой страной. Всё что сделал, вверг страну в нищету.Не верится,что это было настоящее покушение. Под этим предлогом "зачистит" оппозиционных активистов.
anemon 14 августа 2018 | 21:55
Госпорди, да кому нужен этот неадекватный водитель?!