Власти Венесуэлы расширили круг подозреваемых в покушении на президента страны Мадуро до 34-х человек

Об этом сообщил генпрокурор Бориварианской республики. По его словам, 14 человек, включая оппозиционного депутата Нацассамблеи, уже предстали перед судом.

Попытка убить президента с использованием беспилотников была предпринята в Каракасе 4-го августа.