Двое арестованных на Украине россиян предлагают обменять их на одного из украинских заключенных
Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующее ходатайство на имя президента России написали Александр Саттаров и Фарух Камалов. Она встречалась с ними сегодня в СИЗО. У себя в Фейсбуке Денисова пишет, что письма будут отправлены в МИД Украины для дальнейшей доставки дипломатической почтой в администрацию президента Путина.
Комментарии7
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whiskasdetkam 14 августа 2018 | 21:35
государство террорист - захватывают корабли, берут людей в заложники
navsegda 14 августа 2018 | 21:44
whiskasdetkam: Чья бы корова мычала
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 21:56
Опять бандиты-бандеровцы, захватившие власть на украине, занялись привычным делом - торговлей заложниками из числа сворованных мирных жителей.
Это исторически их одно из любимейших занятий.
navsegda 14 августа 2018 | 21:58
blinorozhiy_chmo: А когда они торговали "заложниками" ещё ? Напомни факты
lager23 14 августа 2018 | 21:41
Один к двум....это намёк на чью-то неполноценность?
vanhalen33 14 августа 2018 | 21:54
Истинные россияне-саттаров и камалов...Сидеть вам долго и нудно,потому как вы и нафиг никому не нужны.А бабы,если чё,еще нарожают пушечного мяса...
salut__521 14 августа 2018 | 21:56
Скромняшки. А почему не десятерых на одного? А лучше - пятнадцатерых рашистских террожлобов на одну украинскую бабу! Ну как уже и было...