Двое арестованных на Украине россиян предлагают обменять их на одного из украинских заключенных

Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующее ходатайство на имя президента России написали Александр Саттаров и Фарух Камалов. Она встречалась с ними сегодня в СИЗО. У себя в Фейсбуке Денисова пишет, что письма будут отправлены в МИД Украины для дальнейшей доставки дипломатической почтой в администрацию президента Путина.