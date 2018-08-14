Психолого-лингвистическое исследование записей в соцсетях лидера еврейского движения «Шахар» в России займет месяц
Правоохранительные органы проверяют записи Александра Каргина на признаки экстремизма. Как сообщил Интерфаксу адвокат Игорь Зубер, следствие интересует около 20-30 таких записей. В прошлую пятницу в офис Московской еврейской религиозной общины нагрянули с обыском и обнаружили националистическую литературу. Сам Каргин утверждает, что ее подбросили.
Комментарии3
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vpu2011 14 августа 2018 | 21:42
Хотели жить в росейском говне и не измазаться. Не вышло.
anemon 14 августа 2018 | 21:52
Антисемитские материалы у иудаистского активиста? Очень интересно.
shmuel63 14 августа 2018 | 22:03
anemon: Примечательно, что это разворачивается аккурат в годовщину расстрела членов Еврейского антифашистского комитета (12 авг. 1952 года) - Лозовского, Квитко, Зускина.... Совпадение? Не думаю.