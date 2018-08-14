Водитель джипа, рухнувшего в овраг под Геленджиком, находится в коме
У двоих пострадавших пассажиров тяжелые переломы позвоночника. Как передает Интерфакс, в момент аварии в джипе находились водитель и две семьи с детьми. В тяжелом состоянии один из двоих детей. За ним выехала детская медицинская бригада из Краснодара. Еще трое находятся в травмпункте с ушибами и ссадинами.
Ранее сообщалось, что водитель джипа – член местного экстримклуба, который проводит экскурсии по бездорожью в горах. Деятельность клуба уже проверяют следователи.
Комментарии4
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nns33 14 августа 2018 | 21:42
Люди своей жизнью не дорожат и жизнью детей способны рисковать. Безумие.
idruker 14 августа 2018 | 21:55
nns33: к черту жизнь, главное здоровье
pravdatut 14 августа 2018 | 21:44
Зачем детей туда возить? Или это дорога общего назначения?
srk2658lu 14 августа 2018 | 21:59
pravdatut: Скучный отдых у моря. Хочется экстрима..