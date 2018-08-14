Водитель джипа, рухнувшего в овраг под Геленджиком, находится в коме

У двоих пострадавших пассажиров тяжелые переломы позвоночника. Как передает Интерфакс, в момент аварии в джипе находились водитель и две семьи с детьми. В тяжелом состоянии один из двоих детей. За ним выехала детская медицинская бригада из Краснодара. Еще трое находятся в травмпункте с ушибами и ссадинами.

Ранее сообщалось, что водитель джипа – член местного экстримклуба, который проводит экскурсии по бездорожью в горах. Деятельность клуба уже проверяют следователи.