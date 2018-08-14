В Краснодарском крае под Геленджиком с перевала в пропасть сорвался прогулочный джип с туристами
На месте сейчас работают оперативные службы. Как передает Интерфакс, 7 человек получили тяжелые травмы. Следственный отдел по Геленджику проводит проверку. Водитель джипа – член местного экстримклуба – дает объяснения правоохранительным органам. Клуб несколько лет занимается организацией и проведением экстремальных экскурсий по бездорожью в горах. В клубе изымается документация.
Комментарии6
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zukus 14 августа 2018 | 21:17
Скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим.
Всем остальным - не искушать судьбу без необходимости.
oneoretwo 14 августа 2018 | 21:21
...как обычно: или водка, или понты...
ihtamnet 14 августа 2018 | 21:23
Ужас какой...
zemljanka 14 августа 2018 | 21:24
Желаю всем выжить.
pravdatut 14 августа 2018 | 21:26
Геленджик. Чей город?
begly_ 14 августа 2018 | 21:30
На "Нивах" нужно ездить отечественного производства, а не на джипах. Джип, как и весь Запад, очень не надежен.