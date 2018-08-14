В Краснодарском крае под Геленджиком с перевала в пропасть сорвался прогулочный джип с туристами

На месте сейчас работают оперативные службы. Как передает Интерфакс, 7 человек получили тяжелые травмы. Следственный отдел по Геленджику проводит проверку. Водитель джипа – член местного экстримклуба – дает объяснения правоохранительным органам. Клуб несколько лет занимается организацией и проведением экстремальных экскурсий по бездорожью в горах. В клубе изымается документация.