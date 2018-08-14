Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки

Глава Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Оренбургской области. На прошлой неделе с поличным при получении 2 миллионов рублей задержали заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова.

В администрации Оренбурга Геннадий Борисов отвечал за сферу градостроительства и дорожное хозяйство. По версии следствия, деньги он получил от коммерческой фирмы за общее покровительство и попустительство по службе. В пятницу Геннадия Борисова отправили в СИЗО почти на 2 месяца. В суде от адвоката стало известно, что показания заместитель главы города сначала не давал и только перед заседанием начал общаться со следователями.

В администрации Оренбурга сразу после задержания Борисова заявили, что он был в отпуске. Глава города ушел на больничный. Комментируя уголовное дело в отношении своего заместителя, Евгений Арапов сказал, что такого он и представить себе не мог и отметил, что готов сотрудничать со следствием. Уже на следующий день после этого его самого задержали, в больнице, где он сейчас проходит лечение. Туда приезжали сотрудники ОМОНа, следователи и полицейские. Из здания они так никого и не вывели, говорить с журналистами на месте отказались.

Чуть позже в следственном комитете сообщили, что глава города и его заместитель проходят по одному делу. Якобы, в конце мая Геннадий Борисов получил 600 тысяч рублей от строительной компании, 200 из которых должен был передать Евгению Арапову. Также говорится, что при обысках, которые глава города сам подтвердил, в его кабинете изъяли больше 4 миллионов рублей. Арапов говорит, что все доходы указаны в его декларации, следователи намерены выяснить происхождение денег.



Сейчас, по данным портала Orenday, глава города остается в больнице под конвоем.