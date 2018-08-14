Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки
Глава Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Оренбургской области. На прошлой неделе с поличным при получении 2 миллионов рублей задержали заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова.
В администрации Оренбурга Геннадий Борисов отвечал за сферу градостроительства и дорожное хозяйство. По версии следствия, деньги он получил от коммерческой фирмы за общее покровительство и попустительство по службе. В пятницу Геннадия Борисова отправили в СИЗО почти на 2 месяца. В суде от адвоката стало известно, что показания заместитель главы города сначала не давал и только перед заседанием начал общаться со следователями.
В администрации Оренбурга сразу после задержания Борисова заявили, что он был в отпуске. Глава города ушел на больничный. Комментируя уголовное дело в отношении своего заместителя, Евгений Арапов сказал, что такого он и представить себе не мог и отметил, что готов сотрудничать со следствием. Уже на следующий день после этого его самого задержали, в больнице, где он сейчас проходит лечение. Туда приезжали сотрудники ОМОНа, следователи и полицейские. Из здания они так никого и не вывели, говорить с журналистами на месте отказались.
Чуть позже в следственном комитете сообщили, что глава города и его заместитель проходят по одному делу. Якобы, в конце мая Геннадий Борисов получил 600 тысяч рублей от строительной компании, 200 из которых должен был передать Евгению Арапову. Также говорится, что при обысках, которые глава города сам подтвердил, в его кабинете изъяли больше 4 миллионов рублей. Арапов говорит, что все доходы указаны в его декларации, следователи намерены выяснить происхождение денег.
Сейчас, по данным портала Orenday, глава города остается в больнице под конвоем.
Комментарии11
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antiboh 14 августа 2018 | 21:10
Быть такого не может. Он же единоросс,а там воров не держат..
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 21:29
Еще один латентный порнасовец ( 2%, 5см) попался.
Ничего нового.))
antiboh 14 августа 2018 | 21:35
blinorozhiy_chmo: ""В конце апреля 2015 года Евгений Арапов подал заявку на участие в предварительном голосовании внутри партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения в депутаты Оренбургского городского Совета на выборах 13 сентября 2015 года. Эксперты считают Евгения Арапова одним из вероятных кандидатов на должность главы города по итогам выборов.""
cobakevich 14 августа 2018 | 21:13
Никогда не было и вот опять ....
Опубликуйте уже всех губернаторов и мэров списком , чтоб сразу всех под арест направить для профилактики ...
Хотя какая там профилактика - любой губернатор и мер чуть копни и на расстрел и полную конфискацию накопать можно.
neyexo 14 августа 2018 | 21:26
cobakevich: кто же назначил (рекомендовал) таких губернаторов?
sergej17 14 августа 2018 | 21:57
cobakevich: И чтобы была одна общая огромадная взятка на всех. А чо...економно.
lager23 14 августа 2018 | 21:21
Как удобно воровать миллиардами и списывать всё на миллионы, не правда ли?
.... это находка Володи, нашего альфа самца, или "принимающего" в три смены?
begly_ 14 августа 2018 | 21:24
Вот видите, а вы не верили., Путин начал настоящую борьбу с коррупцией., ни то что там какой то болтун Навальный.
nikolashin2017 14 августа 2018 | 21:48
что ни вор,то точно едросос,
как и тот,целующий детей взасос...
anemon 14 августа 2018 | 21:57
Что бы там ни было, ни единому слову ЕдРосовских правоохренителей - не верю.
fmsf FMSF 14 августа 2018 | 21:57
Вот это действительно - "Новое величие власти"!
Власти жуликов и воров.