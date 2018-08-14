Официальный Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент с наездом на людей около парламента является терактом
Как заявил в эфире Би-би-си замминистра внутренних дел королевства Бен Уоллес, власти расследуют случившееся как террористический инцидент. Злоумышленник задержан. Это подданный Великобритании, но изначально он прибыл из другой страны. На вопросы следователей он отвечать отказывается.
В результате происшествия пострадали три человека. Их жизни ничто не угрожает.
Комментарии4
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indeezjoe 14 августа 2018 | 21:10
Злоумышленник по русски не понимает, водку не пьет и "Новичка" при нем не оказалось... Поэтому у Скотланд-Ярда проблемы - улик явно не хватает...
;-))
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 21:18
Эхо всякая либерастня и сопутствующие бандеровцы молчат... срочно ищут русский след. )) Убогие.
haldey 14 августа 2018 | 21:12
Негр не из Солсбери выехал? Он по дороге нанюхался новичка и крыша поехала? Нужно все валить на русских! А негр точно не русский? Как приклеить русский след, подскажите, вы же умные, креаклы, либероидные послушники Терезы, помогайте костлявой... Как ей выгребать? Может еще дипломатов выслать из солидарности?
zukus 14 августа 2018 | 21:27
Это подданный Великобритании, но изначально он прибыл из другой страны.
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Масяня?