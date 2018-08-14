Официальный Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент с наездом на людей около парламента является терактом

Как заявил в эфире Би-би-си замминистра внутренних дел королевства Бен Уоллес, власти расследуют случившееся как террористический инцидент. Злоумышленник задержан. Это подданный Великобритании, но изначально он прибыл из другой страны. На вопросы следователей он отвечать отказывается.

В результате происшествия пострадали три человека. Их жизни ничто не угрожает.