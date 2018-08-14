Генбанк, один из крупнейших банков в Крыму, с сегодняшнего дня прекращает обслуживание карт Visa и MasterCard

Они будут заблокированы. Несколько клиентов банка сообщили Би-би-си, что им предлагают замену на карты платежной системы «Мир». До 17-го года, помимо Генбанка, карты Visa и MasterCard выпускал в Крыму еще только банк «Рублев», но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию. Таким образом выпуск карт международных платежных систем в Крыму полностью прекращен.