Генбанк, один из крупнейших банков в Крыму, с сегодняшнего дня прекращает обслуживание карт Visa и MasterCard
Они будут заблокированы. Несколько клиентов банка сообщили Би-би-си, что им предлагают замену на карты платежной системы «Мир». До 17-го года, помимо Генбанка, карты Visa и MasterCard выпускал в Крыму еще только банк «Рублев», но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию. Таким образом выпуск карт международных платежных систем в Крыму полностью прекращен.
Комментарии37
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lazich 14 августа 2018 | 20:36
Карту "Буратино" для этой страны дураков.
rabin_tagor 14 августа 2018 | 20:50
lazich: нуу, это еще не "камни с неба" (с), так мелкая галька с прекрасных крымских пляжей
blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 21:24
Виза и Мастер - г*вно карты.
Да и в Российском Крыму - никому не нужные вообще. Зачем они нужны?
Нафиг не сдались.
nostradam 14 августа 2018 | 20:52
lazich: И путинскую премию
nowyyrusic 14 августа 2018 | 20:37
выпуск карт международных платежных систем в Крыму полностью прекращен.
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Но практически у всех крымчан они есть.
Это карты выпущенные в Украине.
Они также как и украинские паспорта лежат у них в карманах.
Вот такие патриоты они. На словах.
satttana_perrrkele 14 августа 2018 | 20:57
nowyyrusic: ничего не "на словах". Именно так и ведут себя путинские патриоты! (Вы даже не представляете, как они будут давиться, чтобы первым плюнуть в ботоксную крысу, когда он перестанет быть воШЬдём)
kapitankolbaskin 14 августа 2018 | 21:08
satttana_perrrkele: ха ха ...в точку...
taglit 14 августа 2018 | 21:31
kapitankolbaskin: теперь же в гОвени? - распишитесь!
dmast79 14 августа 2018 | 21:20
nowyyrusic: НА украине, если по-русски. Украина это окраина. В окраине быть нельзя, только НА.
У меня давно МИР, (маэстро) - везде оплата без проблем.
lager23 14 августа 2018 | 21:31
dmast79:"везде", это где?
Тёплые места бывают и в заднице, главное успеть их занять....
nowyyrusic 14 августа 2018 | 21:36
dmast79: Украина это страна, поэтому "в Украине".
Попробуй получи маэстро в Крыму. Или этот уродский гибрид.
dmast79 14 августа 2018 | 21:43
nowyyrusic: Мир это национальная платёжная система, независимая от США и др. стран. У меня Мир-Маэстро, у жены Юнион Пэй или что-то типа того.
Ты вот лучше скажи, если украина действительно страна, то где же её собственная национальная платёжная система? Или холопам - не положено?
Вот когда она у вас будет (и много что ещё, что отличает суверенную страну от колониального бандустана) - тогда я и буду писать "В" Украине. А пока .. только "На".. ))))
nowyyrusic 14 августа 2018 | 21:54
dmast79: Я понимаю0, что ты идиот. Пойми это и ты. В мире подавляющее большинство стран не имеют собственных платежных систем.
Россия вынуждена была заиметь свой ублюдочный МИР, который не действует за границей, потому как есть угроза отключения от нормальных платежных систем.
А 20 с лишним лет и Россия своей платежной системы не имела.
Но такие ублюдки как ты не понимают, что это не гордость, а беда.
а писать и уродовать русмский язык ты можешь как угодно.
Что это доказывает? ну ты ублюдок и что?
detul 14 августа 2018 | 21:26
nowyyrusic: С карт, выпущенных в Украине, при снятии налички удерживают некислый процент, и положить на такую карту деньги тоже проблемно. Зачем хранить такие карты, ежегодно оплачивать их обслуживание, если карты Мир ровно тем же образом принимаются к оплате в России, а за буграми вполне подойдет Виза, взятая в краснодарском банке.
ematveev 14 августа 2018 | 22:00
nowyyrusic:
Красавец.
Это что ж за карты, какого такого украинского банка, которые четыре года действуют-то?
Вы когда такие пули отливаете - на даты-то смотрите...
prostovanya 14 августа 2018 | 20:37
Крымчанам - принимать сии новшества с умилением и радостью! Иначе...
ramun 14 августа 2018 | 20:40
Ой!А что случилось?
Ну,да хоть камни с неба.
mavviomi 14 августа 2018 | 20:44
Поздравляем с новыми достижениями, товарищи крысчане! Как там дела с сельским хозяйством и наукой?
mavviomi 14 августа 2018 | 20:46
Ой, а как же крысчане будут харчеваться в интернет-магазинах? Им без харчей нельзя!
kapitankolbaskin 14 августа 2018 | 21:13
mavviomi: а в чебурнете разве нет тырнетмагазина ?
Там завсегда можно купить портрет путина ...
piter_ug 14 августа 2018 | 20:51
А нехрен любителям совка шастать по заграницам!
andreyoo 14 августа 2018 | 20:52
Алле! Это новость от января месяца.
Хомяч... либерасты, вам скармливают тухлятинку.
kostia1971 14 августа 2018 | 20:59
andreyoo: Это ты не аллё))) Новость от 09.08.2018 на сайте Генбанка. Свежак.
14 августа 2018 года заканчивается процесс замены банковских карт платежных систем Visa Int. и MasterCard эмитированных АО «ГЕНБАНК» на карты платежной системы «Мир» 09-08-2018
Уважаемые клиенты и партнеры!
Сообщаем Вам, что в связи с окончанием срока замены эмитированных АО «ГЕНБАНК» банковских карт международных платежных систем Visa Int. и MasterCard, с 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, перестанут обслуживаться.
antiboh 14 августа 2018 | 21:15
andreyoo: Значение слов "прекратил с сегодняшнего дня" хотя бы понятно?
ostapbey 14 августа 2018 | 21:51
andreyoo: а федерасты где подьедаются??
На помойке или у ширинки?
Даже??
riots 14 августа 2018 | 20:57
В кремле уже что-нибудь заявили по поводу нарушения международного права ?
vladkotov 14 августа 2018 | 21:01
Еще один камешек в темечко ))
aleksei123m 14 августа 2018 | 21:07
Поздравляю "дорогих крымчан" с возвращением в родную гавань идиотизма.
Ну а нам всем, "дорогие россияне" приготовится.
ihor_syvoryj 14 августа 2018 | 21:10
Эволюция бывает двух видов: прогресс и регресс.
Скоро введут карты на керосин, масло и спички.
Да! И по 3 литра на нос питьевой воды.
detul 14 августа 2018 | 21:19
Сколько плевков, и никто не рассказал, чем отличаются карты Виза, Мастер, Мир друг от друга.
solonko 14 августа 2018 | 21:38
detul: Попробуй обслужить карту "Мир", скажем, в Турции или Египте. Кроме этого, я что-то сомневаюсь, что pos-терминалы в торговых точках внутри России так уж и обслуживают все без исключения ваши внутренние карты. Плюс расчеты в зарубежных интернет-магазинах, плюс - можно показывать карту при въезде в Шенген, мол, там много денег (если поинтересуются, с какими деньгами едешь к ним).
lager23 14 августа 2018 | 21:38
detul: мир — это когда необходимо есть виагру (она ограничена в обороте) и не все вам дадут, тогда как visa и mastercard— это когда вы всегда можете и уверены в себе...
detul 14 августа 2018 | 21:57
lager23: Всегда ??? А как насчет того, что операторы Виза и Мастер находятся не в России, и могут заблокировать любую карту любого держателя их карты? Это Вам добавляет уверенности в себе? Так что для жителя России добавляет уверенности? Милость заокеанско/европейского дяди, или родной ЦБ ?
solonko 14 августа 2018 | 22:01
detul: detul: Для тех, кто посрался со всем цивилизованным миром и собирается делать это и впредь, озабоченность понятна. Чучхе вам в помощь.
detul 14 августа 2018 | 22:04
solonko: Спасибо. Опора на собственные силы никому еще не вредила. А вот прогиб спины и лизание ботинка хозяев, свойственное сегодняшним револьюцьонэрам из Украины, мало кого доводило до добра. Так что пользуйтесь Визой и Мастером, пока хозяин разрешает.
lager23 14 августа 2018 | 21:27
Все в стойло!
Дальше — безакцептное списание налогов, штрафов, сборов и ЖКХ, только не надо задавать вопросов куда эти деньги деваются, Володя вас любит.....
petrovich_spb 14 августа 2018 | 21:40
Подозреваю, что скоро и ай-фоны там перестанут работать. Сумеречная зона...))