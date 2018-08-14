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20:32, 14 августа 2018

Если не повысить пенсионный возраст, покрыть расходы ПФР можно будет только за счет вливаний из госбюджета

Такие разъяснения дал глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, повышение пенсионного возраста – необходимое условия для балансировки бюджета Пенсионного фонда.

Комментарии

49

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timber_head 14 августа 2018 | 21:50

Лучше бы влить кой-кому кой-куда. Чтоб скоммунизженное пролилось манной небесной. Пара десятков "людей кремлевского пула" из вышестоящих и пенсионерам можно будет платить в десять раз больше и все равно на два дожития хватит.

nikolaitschi 14 августа 2018 | 21:54

Источником доходов ПФР должна стать госсобственность, а не карманы беднеющих граждан. Забота о стариках, а не спокойствие отщепенцев рода человеческого, вроде Асада, является целью нормального общества.

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