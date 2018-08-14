Если не повысить пенсионный возраст, покрыть расходы ПФР можно будет только за счет вливаний из госбюджета
Такие разъяснения дал глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, повышение пенсионного возраста – необходимое условия для балансировки бюджета Пенсионного фонда.
Комментарии49
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timber_head 14 августа 2018 | 21:50
Лучше бы влить кой-кому кой-куда. Чтоб скоммунизженное пролилось манной небесной. Пара десятков "людей кремлевского пула" из вышестоящих и пенсионерам можно будет платить в десять раз больше и все равно на два дожития хватит.
nikolaitschi 14 августа 2018 | 21:54
Источником доходов ПФР должна стать госсобственность, а не карманы беднеющих граждан. Забота о стариках, а не спокойствие отщепенцев рода человеческого, вроде Асада, является целью нормального общества.