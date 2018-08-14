Британские власти еще не подтверждали окончательно, что инцидент с наездом на людей у парламента является терактом

Британские власти еще не подтверждали окончательно, что сегодняшний инцидент с наездом на людей у парламента является терактом. Об этом в эфире Би-би-си заявил зам.главы британского МВД Бен Уоллес. По его оценке, произошел террористический инцидент. Злоумышленник задержан. Ему около 30-ти лет. Сотрудничать со следствием он отказывается. О нем лишь известно, что это подданный Великобритании выходец из другой страны.