Хоккей останется в программе следующей зимней Олимпиады, которая пройдёт в Пекине в 2022м году
Ранее глава Международной федерации хоккея не исключил, что этот вид спорта могут исключить из Олимпийских игр.
Мужской и женский хоккейные турниры вошли в утвержденную программу зимних игр, сообщили в пресс-службе Международного Олимпийского комитета. По поводу популярного вида спорта и его судьбы на следующей Олимпиаде на днях возникло бурное обсуждение. Началось всё с заявления главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Он сообщил, что МОК из-за падения зрелищности этого вида спорта на последних зимних играх в Пхёнчхане – игроки НХЛ не выступали — рассматривает несколько вариантов организации мужского хоккейного турнира на Олимпиадах. Один из вариантов полный отказ от участия игроков НХЛ, другой — турнир проводят молодёжные команды, укомплектованные хоккеистами не старше 23х лет, пожалуй, самое радикальное предложение, озвученное Фазелем — убрать хоккей из зимней Олимпиады.
На это резко отреагировала российская сторона. Абсурдом и провокацией считает возможное исключение хоккея из программы Игр двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Депутат Госдумы назвал хоккей главным видом спорта на Олимпиаде. В том же ключе высказалась и Федерация хоккея России.
На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале хоккейный турнир выиграла команда олимпийских атлетов из России.
Комментарии4
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chubuk 14 августа 2018 | 20:10
Сделают как с футболом. И кто это будет смотреть?
prostovanya 14 августа 2018 | 20:29
chubuk: Фанаты кёрлинга, бобслея, слалома...
nowyyrusic 14 августа 2018 | 20:14
Никому хоккей на Олимпиаде без лучших игроков мира не интересен.
В этот раз его почти никто не смотрел нигде кроме России.
Посещаемость матчей хоккейных на олимпиаде была крайне низкой,
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Это стыд. Ни один четвертьфинал не собрал даже 4000 зрителей. Только у финала аудитория была выше 5000 человек.
Для сравнения: наименее посещаемый матч на последнем ЧМ во Франции, где даже не было рекламы турнира – это Словения – Норвегия. Пришли 2696 зрителей. В Пхенчхане по посещаемости он обогнал бы два четвертьфинала!
Никому не нужен этот олимпийский хоккейный турнир.
wien 14 августа 2018 | 20:18
ага запретите тот вид спорта там где есть шанс что выграют Россия)