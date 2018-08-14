Хоккей останется в программе следующей зимней Олимпиады, которая пройдёт в Пекине в 2022м году

Ранее глава Международной федерации хоккея не исключил, что этот вид спорта могут исключить из Олимпийских игр.

Мужской и женский хоккейные турниры вошли в утвержденную программу зимних игр, сообщили в пресс-службе Международного Олимпийского комитета. По поводу популярного вида спорта и его судьбы на следующей Олимпиаде на днях возникло бурное обсуждение. Началось всё с заявления главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Он сообщил, что МОК из-за падения зрелищности этого вида спорта на последних зимних играх в Пхёнчхане – игроки НХЛ не выступали — рассматривает несколько вариантов организации мужского хоккейного турнира на Олимпиадах. Один из вариантов полный отказ от участия игроков НХЛ, другой — турнир проводят молодёжные команды, укомплектованные хоккеистами не старше 23х лет, пожалуй, самое радикальное предложение, озвученное Фазелем — убрать хоккей из зимней Олимпиады.

На это резко отреагировала российская сторона. Абсурдом и провокацией считает возможное исключение хоккея из программы Игр двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Депутат Госдумы назвал хоккей главным видом спорта на Олимпиаде. В том же ключе высказалась и Федерация хоккея России.

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в феврале хоккейный турнир выиграла команда олимпийских атлетов из России.