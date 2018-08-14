Дональд Трамп подал иск против своей бывшей помощницы, опубликовавшей записи разговоров с ним
Представители президента США инициировали арбитажное разбирательство в отношении Омаросы Маниголт-Ньюман в суде Нью-Йорка от имени избирательного штаба Трампа. Бывшую чиновницу обвинили в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации.
Во вторник в свет вышла книга Маниголт-Ньюман, в которой содержится немало негативных оценок Дональда Трампа.
Комментарии6
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sensei54 14 августа 2018 | 20:05
обвинили в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации.
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Из-за одного слова. Пипка.
Наверное...
max3446 14 августа 2018 | 20:07
Американцы пришли в ужас от «русского бластера»
США выражают глубокую озабоченность в связи со стремлениями России создать мобильные лазерные системы для разрушения спутников, а также выводом на орбиту «надсмотрщика над космическими аппаратами» (имеется в виду спутник для наблюдений в околоземном пространстве — прим. «Русской Весны»).
Об этом заявила сегодня помощник Госсекретаря Илем Поблет, выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве, где обсуждался новый договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.
Источник: http://rusvesna.su/news/1534242058
sensei54 14 августа 2018 | 20:17
max3446: Ну что же...Одел респиратор и посмотрел твою ссылку.
Вот что сказала Поблет:
«Для США это еще одно доказательство того, что действия России не соответствуют ее словам. Стремления к противокосмическим возможностям вызывают тревогу, учитывая последние примеры порочного поведения России»
И где же здесь про ужасные бластеры? Вот про враньё и попытки напугать мультиками есть.
Эх ты, хоть бы врать научился.
pyfrjvsqfldjrfn 14 августа 2018 | 20:27
sensei54: А разве пригожинские хоть что-то умеют? Они даже на конкурсе удаков выше второго места не подинимаются. Удаки же.
eslichestno 14 августа 2018 | 20:30
sensei54:
На то он и максималист, чтоб выдавать желаемое за действительное. Это и есть "Новое величие". Надувать щеки от гордости за державу - это российский тренд. А не то "Новое величие", которое сидит в СИЗО. Для тех "десяточка", "пятнашка", "двадцаточка" - и сломанные жизни.
nowyyrusic 14 августа 2018 | 20:33
max3446: Дешевое ты фуфло и трепло.
Совсем вас заел комплекс неполноценности.
О вас ноги вытирают, а вы верещите как вас боятся.
А вас санкциями, санкциями