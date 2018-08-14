Дональд Трамп подал иск против своей бывшей помощницы, опубликовавшей записи разговоров с ним

Представители президента США инициировали арбитажное разбирательство в отношении Омаросы Маниголт-Ньюман в суде Нью-Йорка от имени избирательного штаба Трампа. Бывшую чиновницу обвинили в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации.

Во вторник в свет вышла книга Маниголт-Ньюман, в которой содержится немало негативных оценок Дональда Трампа.