Театр Романа Виктюка отменил в Астрахани спектакли «Саломея» и «Служанки», запланированные на 29 и 29 ноября в местном театре оперы и балета. Об этом ТАСС сообщил представитель концертного и театрального агентства, занимавшегося организацией гастролей, Роман Гурко. По его словам, все деньги за проданные ранее билеты будут возвращены. Гурко утверждает, что в городе спектакль «Служанки» воспринимают неоднозначно. Между тем, в администрации Астраханской области заверили, что готовы предоставить альтернативную площадку.