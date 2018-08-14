Театр Романа Виктюка отменил в Астрахани спектакли «Саломея» и «Служанки»
Театр Романа Виктюка отменил в Астрахани спектакли «Саломея» и «Служанки», запланированные на 29 и 29 ноября в местном театре оперы и балета. Об этом ТАСС сообщил представитель концертного и театрального агентства, занимавшегося организацией гастролей, Роман Гурко. По его словам, все деньги за проданные ранее билеты будут возвращены. Гурко утверждает, что в городе спектакль «Служанки» воспринимают неоднозначно. Между тем, в администрации Астраханской области заверили, что готовы предоставить альтернативную площадку.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sagen 14 августа 2018 | 20:12
Представлю себе, что может поставить господин Виктюк со своей оригинальной ориентацией. В городах Содом и Гоморра его бы на руках носили - талант.
llewella 14 августа 2018 | 20:13
Всё правильно. теленку с дубом не надо сражаться.
listen_up 14 августа 2018 | 20:18
Гурко утверждает, что в городе спектакль «Служанки» воспринимают неоднозначно.
===============
Неоднозначно, но однополо