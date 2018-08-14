Психолого-лингвистическое исследование записей в соцсетях лидера еврейского движения «Шахар» в России займет месяц

Правоохранительные органы проверяют записи Александра Каргина на признаки экстремизма. Как сообщил Интерфаксу адвокат Игорь Зубер, следствие интересует около 20-30 таких записей. В прошлую пятницу в офис Московской еврейской религиозной общины нагрянули с обыском и обнаружили националистическую литературу. Сам Каргин утверждает, что ее подбросили.