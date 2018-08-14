Психолого-лингвистическое исследование записей в соцсетях лидера еврейского движения «Шахар» в России займет месяц
Правоохранительные органы проверяют записи Александра Каргина на признаки экстремизма. Как сообщил Интерфаксу адвокат Игорь Зубер, следствие интересует около 20-30 таких записей. В прошлую пятницу в офис Московской еврейской религиозной общины нагрянули с обыском и обнаружили националистическую литературу. Сам Каргин утверждает, что ее подбросили.
Комментарии5
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bereshliberalivjamu 14 августа 2018 | 20:17
шито-фашистов на родину в Насраиль.
akademik_ugarov_56 14 августа 2018 | 20:23
Евреи настолько гонимые, униженные и обиженные, все их убивают и всячески гнобят, что мы должны их в жопу целовать всех!
navsegda 14 августа 2018 | 20:30
akademik_ugarov_56: Конечно , НО после чеченов , их жопы для тебя в приоритете
indeezjoe 14 августа 2018 | 20:22
Похоже, латынинских дружбанов замели...
Любопытно, что сионист Александр Каргин (Михаил Машаров) поддерживает дружеские отношения с с рядом русских националистов, в частности с руководством Национально-демократического альянса в лице Ильи Лазаренко и Алексея Широпаева.
А потом удивляется, откуда у него националистическая литература?... Сама наивность!
;-))
drillerthriller 14 августа 2018 | 20:30
Вот и за евреями пришли...