Итальянские спасатели эвакуировали людей из зданий, стоящих рядом с обрушившимся виадуком в Генуе
Это сделано из-за угрозы новых разрушений. По последним данным, число жертв трагедии составило 35, пострадавших 14. Состояние пятерых оценивается как критическое. Среди погибших один ребенок.
На месте трагедии до завтрашнего дня будет оставаться вице-премьер Маттео Сальвини.
Комментарии1
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polsan 14 августа 2018 | 20:34
Соболезнования семьям погибших.