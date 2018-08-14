Московская областная прокуратура в судебном порядке будет добиваться взыскания средств, похищенных в  НПО им.Лавочкина

Московская областная прокуратура в судебном порядке будет добиваться взыскания 300 миллионов рублей, похищенных в

НПО имени Лавочкина как передает РИА, подмосковная прокуратура уже обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением.

Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский арестован в рамках дела о хищении.