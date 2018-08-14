Московская областная прокуратура в судебном порядке будет добиваться взыскания средств, похищенных в НПО им.Лавочкина
Московская областная прокуратура в судебном порядке будет добиваться взыскания 300 миллионов рублей, похищенных в
НПО имени Лавочкина как передает РИА, подмосковная прокуратура уже обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением.
Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский арестован в рамках дела о хищении.
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