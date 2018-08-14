В столичный книжный магазин «Порядок слов» сегодня нагрянули полицейские

Как сообщает «ОВД-инфо», здесь должно было пройти мероприятие в поддержку главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. Все желающие могли отправить письма и открытки правозащитнику. В связи с визитом полицейских организаторы решили перенести мероприятие в Сахаровский центр.