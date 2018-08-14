В столичный книжный магазин «Порядок слов» сегодня нагрянули полицейские
Как сообщает «ОВД-инфо», здесь должно было пройти мероприятие в поддержку главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева. Все желающие могли отправить письма и открытки правозащитнику. В связи с визитом полицейских организаторы решили перенести мероприятие в Сахаровский центр.
Комментарии7
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cattt 14 августа 2018 | 19:44
НУ бл.. дебилы!!!!
shplint_05 14 августа 2018 | 19:54
Либеральные схроны типа этого "Порядка слов" нужно выжигать хлоркой. Хорошо было при советской власти, вякнули что-нибудь в этом магазине про "Мемориал", и мы больше никогда ни про магазин, ни про "Мемориал" не услышали бы.
polsan 14 августа 2018 | 19:55
shplint_05: Радуйся, что то время прошло! Тебя бы при Брежневе, первого бы и посадили!!
polikarpich 14 августа 2018 | 20:10
shplint_05: Когда-нибудь и про таких, как ты, шакалов и прихвостней, тоже уже слышно не будет.
Эх, и счастливое время будет, без всякой мразоты и погани!
sagen 14 августа 2018 | 20:15
Непривычно звучит для уха "нагрянули полицейские". Сейчас такое время, что в каждом книжном магазине просто обязан быть полицейский пост и выдача книг без его подписи запрещена. Порядок должен быть в стране. Враг сжимает своё кольцо, а Путин свое.
echo2011 14 августа 2018 | 20:16
Видимо,обнаружился не тот порядок слов...
spbdweller 14 августа 2018 | 20:29
В связи с визитом полицейских организаторы решили перенести мероприятие в Сахаровский центр.
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Туда типа ментам входа нет?