Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин создали Фонд международных расследований преступлений против журналистов

Михаил Ходорковский и его бывший партнер по бизнесу Леонид Невзлин создали Фонд международных расследований преступлений против журналистов. Как сообщается на сайте организации, фонд Justice for Journalists будет финансировать такие расследования вне зависимости от места совершения преступлений. Как отмечает «МБХ Медиа», первым приоритетным делом фонда может стать расследование убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.