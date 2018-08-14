Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин создали Фонд международных расследований преступлений против журналистов
Михаил Ходорковский и его бывший партнер по бизнесу Леонид Невзлин создали Фонд международных расследований преступлений против журналистов. Как сообщается на сайте организации, фонд Justice for Journalists будет финансировать такие расследования вне зависимости от места совершения преступлений. Как отмечает «МБХ Медиа», первым приоритетным делом фонда может стать расследование убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Комментарии14
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sandro_007 14 августа 2018 | 19:33
Воры и убийцы создают фонд расследований преступлений. Оригинально.
grazschdanin 14 августа 2018 | 19:35
Преступники собираются расследовать преступления?!
Ну не смешите...
serge_moro 14 августа 2018 | 20:17
grazschdanin: Россия плавно приплыла на дно ,о котором много говорили либералы. По-видимому население выбирало 20 лет Путина,чтобы собственными глазами увидеть то дно , о котором рассказывали деды и прадеды ,видавшине это дно в 1937.Цель успешно достигнута в 2018 году. Жить на дне выпадает далеко не каждому населению . Но,как мы видим фарт сопутсвует россиянам. Население может остаться без пенсий и вообще без денег.Россияне сами кузнецы своего счастья и своего наионального дна.
20 лет держать у власти явно отпетых мошенников,бандитов и воров смогли только россияне
klar_01 14 августа 2018 | 19:36
Леонид Невзлин, а не Михаил.
ku111ku 14 августа 2018 | 19:42
klar_01: Мы только за...Первым надеюсь будет Невзлин?
splin2 14 августа 2018 | 20:19
ku111ku: Фонд международных расследований преступлений против журналистов уже опоздал.
Группа, спонсируемая поваром Пригожиным уже приступила к работе. Группа встретилась с советником по национальной безопасности президента ЦАР Валерием Захаровым,
Он то уж "насоветует"все, что нужно)))
bereshliberalivjamu 14 августа 2018 | 19:38
Преступники против преступности подстолом.
ross1930 14 августа 2018 | 19:38
Это прорыв! Это реаолюция!
rips4 14 августа 2018 | 19:42
Ну фсе... Крышка пиндосам и хахлам, сейчас ходор всех их разоблачит!))
abuvgrobu 14 августа 2018 | 19:42
Двое убийц и воров создают фонд по расследованию.. Оксюморон, однако.
vladislav 14 августа 2018 | 19:49
Что, портянки, за высеры по фамилии Ходорковский усилено платят??
nikmart001 14 августа 2018 | 20:11
vladislav: Да уж, не любят в России воров и убийц, Ну никакого либерализьма и толерантности!
vlabumur 14 августа 2018 | 20:13
vladislav: высер по фамилии Ходорковский
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оригинально.
captainobvious 14 августа 2018 | 20:18
козлы создают Фонд расследований пропавшей с огородов капусты... )))
очень смешной момент. В антракте, когда реклама была я вышел в коридор, идет Леша [Венедиктов] злой. "Что случилось?" - "Ну вот, ты говоришь, что Ходорковский убийца". "Да, Леш, ты ж это знаешь" - "Да, он мне угрожал". "О, Леха, сейчас я вернусь в студию, где сидел его зам Бутман и скажу, о чем мы товарищи-коллеги здесь говорим, когда даже Венедиктову, даже Эху Москву угрожал Ходорковский - точнее, Леонид Невзлин по поручению Михаила Борисовича
И я все это в эфире выдал. Бутман схватился за телефон и стал Венедиктову звонить, чтобы он сказал, что это неправда - потому что, как мне показалось, этой правды они знать и слышать не хотят. Венедиктов же уехал с Эха Москвы, телефон был выключен. С тех пор я на Эхо Москвы не выступаю
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(Андрей Караулов)