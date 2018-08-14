Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным
Это по итогам заседания чрезвычайного комитета «Кобра» признала британский премьер Тереза Мэй. Комитет сегодня собирался в связи с инцидентом у здания парламента. Там водитель врезался в толпу пешеходов и велосипедистов. Полиция расследует случившееся как теракт. Задержанный злоумышленник от дачи показаний отказывается.
Между тем, по итогам комитета «Кобра» замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что подозреваемый – гражданин Великобритании, но является выходцем из другой страны. Какой – министр не уточнил.
Комментарии6
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olegleon 14 августа 2018 | 19:34
"Задержанный злоумышленник от дачи показаний отказывается. "...
.... но, хайли лайкли, Тереза Мэй потребует от России дать объяснения этому инциденту.
bereshliberalivjamu 14 августа 2018 | 19:41
Тереза что в честь себя назвала кобру.
zukus 14 августа 2018 | 19:50
Англия - родина терроризма и большевизма!
sagen 14 августа 2018 | 19:59
Так вот о каких ответных мерах говорил Медведев?
Ну, если еще и тут проколются, это будет что-то с чем-то.
gad123 14 августа 2018 | 20:03
А кто вам дуракам виноват?! Напустили пакистанцев и прочих мусульман, каждое поколение которых на порядок хуже предков!!! Да и множатся они, не в пример "задроченным" англичанам, основная масса коих -спивается и иметь детей ( даже пару) им противопоказано!!
Уже опоздали лет на 50, а если будут медлить, то скоро и Дианиных потомков скоро из дворцов попрут!
nestor199 14 августа 2018 | 20:30
Походу Путин всерьез за британию взялся.