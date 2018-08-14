Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным

Это по итогам заседания чрезвычайного комитета «Кобра» признала британский премьер Тереза Мэй. Комитет сегодня собирался в связи с инцидентом у здания парламента. Там водитель врезался в толпу пешеходов и велосипедистов. Полиция расследует случившееся как теракт. Задержанный злоумышленник от дачи показаний отказывается.

Между тем, по итогам комитета «Кобра» замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что подозреваемый – гражданин Великобритании, но является выходцем из другой страны. Какой – министр не уточнил.