Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, за покровительство гендиректор строительной организации передал ему 600 тысяч рублей. Между тем, в ходе обыска в служебном кабинете Арапова изъято более 4-х миллионов рублей. Их происхождение устанавливается. Как сообщается, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мэра.
Комментарии10
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oneoretwo 14 августа 2018 | 19:10
Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки
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...и, скорее всего, был сильно удивлен задержанию...
(как обычно: у директора-вора и персонал соответствующий)
polsan 14 августа 2018 | 19:13
Чиновников в России много. За всеми не уследишь. ))
olegleon 14 августа 2018 | 19:15
если поместят в СИЗО, то он быстро заболеет
meteor1908 14 августа 2018 | 19:24
Хранил городской бюджет наличными?
vilingrad 14 августа 2018 | 19:24
Вове можно, а Женьке Арапову-нет? Вроде так не договаривались...
opiatnovyi63 14 августа 2018 | 19:27
Наверняка, винтик Воровской Вертикали Власти не поделился с вышестоящими винтами!
yralez 14 августа 2018 | 19:35
В РФ на каждого прораба два арапа.....а на одну сошку 77 ложек.
evgeny_biolog 14 августа 2018 | 19:41
"Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки"
Подозрительный мэр ...
abuvgrobu 14 августа 2018 | 19:51
Народ такой честный , добрый , трезвый, а вот чиновников завозят откуда-то..
vladimir1967 14 августа 2018 | 19:54
Странное дело-по подозрению во взятке задерживают, а по прямым фактам взяток нет (димон-компот, виолончелист,ротенбергитимченки)