"Мэр Оренбурга Евгений Арапов задержан по подозрению в получении взятки"

По данным следствия, за покровительство гендиректор строительной организации передал ему 600 тысяч рублей. Между тем, в ходе обыска в служебном кабинете Арапова изъято более 4-х миллионов рублей. Их происхождение устанавливается. Как сообщается, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте мэра.