Глава СПЧ Михаил Федотов считает, что организаторы акции в поддержку фигурантов дела должны согласовать ее с властями
В то же время, Федотов уверен, что правоохранительные органы проявят сдержанность.
Напомним, организаторы акции в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик намеренно отказываются согласовывать ее с властями Москвы, так как не укладываются по срокам, а состояние девушек ухудшается с каждым днем.
Мать фигурантки дела «Новое величие» Марии Дубовик Наталья Севастьянова сообщила «Эху Москвы», что не примет участие в «Марше матерей» из-за плохого самочувствия.
В то же время Наталья Севастьянова добавила, что обязательно приняла бы участие в марше, если бы он был разрешен.
Комментарии7
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olegleon 14 августа 2018 | 19:13
не согласовывать, а информировать. согласовывают уже власти. или отказывают в проведении акции
shplint_05 14 августа 2018 | 19:48
Как будто долдон Федотов не знает, что в том и фишка этой провокации, чтобы напороться на дубинки ОМОН-а, а потом полученные царапины показывать в ПАСЕ, жаловаться в ЕСПЧ и орать на весь мир про новый 37-й.
ugiazov 14 августа 2018 | 19:13
Мать ждёт что добрая власть разрешит митинг за то, чтобы её дочь не мучили в застенке.
adeleapril Адель Калиниченко 14 августа 2018 | 19:28
Что еще ждать от " уважаемого Михаила Александровича", кроме трусости и подлости?
citizeneco 14 августа 2018 | 19:30
Получается, что для матери Дубовик разрешение властей на проведение марша важнее судьбы и здоровья её дочери, видимо, крепко засело в её сознании ещё с советских времён, что «человек для государства, а не государство для человека». Хотя, я её не осуждаю, каждый несёт свою ношу по силам, и те, кто отважится и придёт на « Марш матерей», возьмут и её бремя на себя.
babich174 14 августа 2018 | 19:57
А М. Федотов не указал какой (правы или левый) при этом надо вылизывать сапог этой власти.
klink 14 августа 2018 | 20:00
Согласовывать надо.