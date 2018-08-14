Россиян среди погибших и пострадавших в результате обрушения виадука в Генуе нет
Об этом сообщил атташе российского генконсульства в Генуе Сергей Чернега. Между тем, число жертв трагедии достигло 35-ти. Об этом сообщают источники в пожарной службе Италии. Около 10-ти человек числятся пропавшими без вести.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
r88w556xl4 14 августа 2018 | 19:45
Это преднамеренное преступление. Проблемы выявились сразу после начала эксплуатации виадука - армированный бетон пошел трещинами и начал сыпаться, а пилоны - уходить в стороны. Мост приходилось периодически закрывать для проведения работ, поскольку несущие конструкции не выдерживали собственного веса(!) Нельзя было не понимать, что в любое время может случиться трагедия.
estamp 14 августа 2018 | 19:48
r88w556xl4:
Это преднамеренное преступление.
---
Вы намекаете на резидентуру КГБ?