Глава СПЧ Михаил Федотов считает, что организаторы акции в поддержку фигурантов дела должны согласовать ее с властями
В то же время, как передает Интерфакс, Федотов уверен, что правоохранительные органы проявят сдержанность.
Напомним, организаторы акции в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик намеренно отказываются согласовывать ее с властями Москвы, так как не укладываются по срокам, а состояние девушек ухудшается с каждым днем.
Комментарии14
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yralez 14 августа 2018 | 18:39
Ишь чо удумали.....за детей своих без согласия власти заступаться.
Такого в РФ еще не было.
astet 14 августа 2018 | 18:53
yralez: Как надоела эта политическая проститутка Федотов!!!
То квартиру путинскому сатрапу пробивает,
то запрещает россиянам пользоваться
их конституционными правами!
Какой делил выбрал этого верного путинца
председателем СПЧ???
cattt 14 августа 2018 | 19:05
astet: Федотова на мыло, ишь ты согласовальщик.
archibald_dandy_esquire 14 августа 2018 | 19:05
astet: " Какой делил выбрал этого верного путинца
председателем СПЧ??? "
гибрид и выбрал - кто, кроме него?!!!!!
nikolaitschi 14 августа 2018 | 18:40
Уполномоченный опять запутался. Это власти обязаны согласовывать
ura_123 14 августа 2018 | 18:45
Интересно,а этот самый урыст Федотов слыхал про конституцию,в частности статью 31 ?
jamba 14 августа 2018 | 18:46
Миша, дорогой! Где ты был в 17-м, почему не давал советов "большевикам", которые без спросу брали машины из царского гаража, рассекали на них по Петрограду, и тем страшно злили Керенского? А когда им позвонил В.Набоков (отец писателя) и потребовал прекратить самоуправство, человек по фамилии Свердлов, наврал ему. Сказал, что "попользуемся и поставим на место"!))))
croaker 14 августа 2018 | 18:47
А как быть с Конституцией,статьи которой никто не отменял? Как быть с тем, что граждане организуют мирную прогулку без лозунгов и митингов? Т.е. чтобы просто мирно кучковаться, тоже, по мнению главного правозащитника страны, необходимо разрешение властей.
Очевидно (по Федотову особенно заметно), СПЧ существует для того,чтобы давать советы.И всё.
oneoretwo 14 августа 2018 | 18:50
..."глава спч" - карманная болонка плешивого режима - очевидно, имеет собственную редакцию конституции страны...
loran_ 14 августа 2018 | 18:54
очередная прастигоспади режыма, как и эллочка. вот интересно, они, эти, спят нормально, спокойно? совесть-то за лизучий язык не кусает?
ura_123 14 августа 2018 | 19:02
loran_: Да какая там совесть... Кормясь из потной ладошки протянутой из АП.
А когда то приличная женщина Э.Памфилова,в кратчайшие сроки превратившиюся в женщину с низким уровнем социальной ответственности?
"Кто дэвушка ужинал,тот её и танцует" (с)
compare 14 августа 2018 | 19:00
и ему,не стыдно? уже старенький,а о душе никак не желает задуматься....
eduard53 14 августа 2018 | 19:02
"Глава СПЧ Федотов считает, что организаторы акции в поддержку фигурантов дела должны согласовать её с властями".
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Три риторических вопроса:
1. Кого, скажем так, скребёт, что считает М.Федотов, если он поддерживает анти-конституционную блажь кремляди - согласовывать с ней осуществление наших конституционных прав?
2. Что значит "фигуранты дела", если дело спровоцировано-сфабриковано лубянкой?
3. Кто после этого считает его правозащитником?
nokola 14 августа 2018 | 19:04
А Федотов не считает, что именно власти должны согласовать это мероприятие?