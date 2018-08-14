Глава СПЧ Михаил Федотов считает, что организаторы акции в поддержку фигурантов дела должны согласовать ее с властями

В то же время, как передает Интерфакс, Федотов уверен, что правоохранительные органы проявят сдержанность.

Напомним, организаторы акции в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик намеренно отказываются согласовывать ее с властями Москвы, так как не укладываются по срокам, а состояние девушек ухудшается с каждым днем.