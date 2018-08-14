На Сергея Удальцова составлен протокол о повторном нарушении правил организации митинга
Как сообщила ТАСС его супруга Анастасия Удальцова, координатора «Левого фронта» доставили в Мещанский суд Москвы. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы либо до 30-ти суток административного ареста. В полиции утверждают, что 28-го июля при сборе участников санкционированного митинга против изменений в пенсионном законодательстве на проспекте Сахарова в Москве Удальцов пытался организовать параллельное мероприятие.
Комментарии2
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ajsenev 14 августа 2018 | 18:35
Не удивительно, пакуют всех, кто может активно выступать против грабительского увеличения пенсионного возраста.
olegleon 14 августа 2018 | 18:46
параллельное мероприятие? это как это? митинг за параллельное изменение закона о пенсиях