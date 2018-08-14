На Сергея Удальцова составлен протокол о повторном нарушении правил организации митинга

Как сообщила ТАСС его супруга Анастасия Удальцова, координатора «Левого фронта» доставили в Мещанский суд Москвы. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы либо до 30-ти суток административного ареста. В полиции утверждают, что 28-го июля при сборе участников санкционированного митинга против изменений в пенсионном законодательстве на проспекте Сахарова в Москве Удальцов пытался организовать параллельное мероприятие.