Число погибших в результате обрушения автомобильного моста близ Генуи составляет около 30 человек
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление главы МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Он также подтвердил сведения о множестве пострадавших.
Комментарии8
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indeezjoe 14 августа 2018 | 18:39
Жуткая трагедия в Генуе. Это спустя 2 года после реконструкции моста! Можете себе представить, какой бы вой по поводу «догоняния Запада» подняли бы наши либералы, не дай Бог, случись такое в России.
Кстати, произошло это в той самой стране, откуда Улицкая озвучивала данный тезис...
olegleon 14 августа 2018 | 18:50
indeezjoe: это да. данко1 и хохлотролли уже бы и про воровство, и про отсталость, и про Гаагу вспомнили бы
malorus_kiev149 14 августа 2018 | 18:59
olegleon: тупая пизда перданка?
oldpartizan 14 августа 2018 | 19:08
почти на одной широте с керчченским
olegleon 14 августа 2018 | 18:40
техногенная катастрофа.
sergeoa 14 августа 2018 | 18:50
Чувствуется , Кремль руку приложил!! Ждём новых санкций
malorus_kiev149 14 августа 2018 | 18:54
Ну так, речь о людях. А не о сотрудниках эха мацы.
zemljanka 14 августа 2018 | 19:00
Мир им, ушедшим в Вечность.вле
Выздоровления раненным.
Молния ударила.
Сострадание, Генуя.