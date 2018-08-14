Сегодня станут известны все участники раунда плей-офф футбольной Лиги Чемпионов

Среди претендентов – и московский Спартак.

Первая игра соперников в Салониках оставила двойственное впечатление. По-началу казалось, что сломить ПАОК можно будет уже в первом матче. К 17-й минуте которого красно-белые вели с комфортным счетом 2-0.

Вот только ранний успех сыграл с москвичами злую шутку. Отдав инициативу сопернику, спартаковцы поплатились тремя пропущенными мячами. И теперь в сегодняшней игре снова должны забивать. С конструированием атаки, надо признать, у команды все в относительном порядке. А вот с реализацией пока есть проблемы. В трех играх национального Чемпионата Спартак забил всего два мяча.

Главный тренер команды Массимо Каррера отметил, что не смогут принять участия в ответном матче с ПАОКом травмированные защитники Кутепов и Бокетти. А вот у гостей, напротив, вернулся в строй капитан команды Вийеринья, пропустивший игру в Салониках.

Игра на Открытие Арене начнется в 20.30. трансляция на МАТЧ ТВ.