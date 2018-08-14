Все военно-морские вузы Петербурга собираются переселить в специальный военный городок в Кронштадте
Если это произойдет, население острова может увеличиться практически вдвое. О масштабных планах по изменению военного образования.
Проект центра Военно-морского флота одобрил президент Владимир Путин. Об этом пишет портал Фонтанка.ру, который опубликовал соответствующий документ. По данным издания, свою подпись Путин оставил во время своей поездки в Петербург, приуроченной ко дню Военно-морского флота, однако известно об этом стало только сейчас. Согласно инициативе, которую разработали в Министерстве обороны, все военно-морские вузы Петербурга должны постепенно перебраться в Кронштадт и объединиться в один мегауниверситет. Ровно такую же идею уже рассматривали около десяти лет назад, однако реализовать её так и не получилось. Сейчас конкретных сроков переезда также не называют, однако чиновники в проекте с уверенностью указывают, что инфраструктура Кронштадта позволяет спокойно разместить там ещё около 30 тысяч курсантов и педагогов – это практически столько же, сколько уже живёт в городе. При этом первые шаги к объединению петербургских военно-морских вузов уже сделали: в частности, ещё в 2010 году их собрали организационно под аббревиатурой ВУНЦ – военно-учебный научный центр. Под контролем этой структуры находится сразу 13 зданий, в которых проходит обучение. Они, как указано в проекте, после переезда должны достаться городу: правда, не бесплатно, а по рыночной цене. Проблема в том, что некоторые из них – как, например, историческое строение на Набережной лейтенанта Шмидта – стоят, по оценкам экспертов, более 10 миллиардов рублей. Где городские власти возьмут эти деньги, и что будут делать с этими зданиям дальше – пока неясно. Переезд также может грозить и Нахимовскому училищу, которое находится прямо напротив крейсера Аврора.
Комментарии3
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ze_danil 14 августа 2018 | 18:30
бакланы приготовились клевать крышу здания нового мегауниверситета за ахренелиарды денег
Полтавченко и Кужугетыч нашли новую кормушку
timber_head 14 августа 2018 | 18:31
Этим идиотам все неймется. То ли шаловливые ручонки чешутся, то ли дурная голова покоя не дает. Только дураку не понятна реальная цель этого очередного "масштабного проекта" - распилить ещё несколько сотен миллионов на данном "масштабном переселении".
chakandnorris Сергей Тришкин 14 августа 2018 | 18:32
Совсем ополоумели.
Однако, владельцам квартир в Кронштадте повезло.