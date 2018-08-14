В Кремле назвали «резонансным» дело «Нового величия», участниц которого обвиняют в экстремизме
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в администрации президента знают об этом деле. При этом он не стал комментировать информацию о «Марше матерей», который должен состояться завтра в Москве.
Накануне мэрия предупредила организаторов акции о том, что она не согласована с властями и соответственно, представляет угрозу общественной безопасности.
Мать фигурантки дела Анны Павликовой, Юлия, сегодня сказала «Эху Москвы», что примет участие в марше
Юлия добавила, что это акция в поддержку детей и она не видит в ней ничего оппозиционного.
Марш матерей – это ответ общества на неадекватное преследование граждан со стороны государства. Об этом в эфире «Эха» сказал адвокат Илья Новиков.
Новиков добавил, что если у дела уже есть определённый резонанс, то нельзя останавливаться на полпути и надо максимально привлекать к нему общественное внимание.
Комментарии3
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andreykochnev 14 августа 2018 | 18:26
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raffal 14 августа 2018 | 18:50
"....мэрия предупредила организаторов акции о том, что она не согласована с властями..."
Вот и всё. Мэрия этим подтвердила, что уведомлена о предстоящей акции граждан, которая гарантирована Конституцией Российской Федерации. Теперь обязанность (не одолжение, а ОБЯЗАННОСТЬ!) обеспечить участникам демонстрации безопасность. В ином случае, действия мэрии будут означать состав преступления по статье 149 УК РФ "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них" с наказанием до трёх лет лишения свободы.
Но это если по Закону, в правовом государстве. Россия таким государством не является. Надругательство властей над Конститутцией дефакто означает государственный переворот.
trans 14 августа 2018 | 18:55
Китайский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию.Суд признал Ян Дацая виновным во владении "имуществом неясного происхождения", которое будет конфисковано в пользу государства, сообщило агентство Синьхуа. Блогеры обнаружили на фотографиях у Ян Дацая дорогие часы элитных марок. Это и стало причиной расследования. По мнению интернет-пользователей, чиновник не мог позволить себе столько дорогих часов на зарплату государственного служащего (часы стоимостью от 5 до 25 тыс. долларов)
"Нищеброд! - подумал Песков. - И законы у них какие-то странные".