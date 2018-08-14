В Кремле назвали «резонансным» дело «Нового величия», участниц которого обвиняют в экстремизме

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в администрации президента знают об этом деле. При этом он не стал комментировать информацию о «Марше матерей», который должен состояться завтра в Москве.

Накануне мэрия предупредила организаторов акции о том, что она не согласована с властями и соответственно, представляет угрозу общественной безопасности.

Мать фигурантки дела Анны Павликовой, Юлия, сегодня сказала «Эху Москвы», что примет участие в марше

Юлия добавила, что это акция в поддержку детей и она не видит в ней ничего оппозиционного.

Марш матерей – это ответ общества на неадекватное преследование граждан со стороны государства. Об этом в эфире «Эха» сказал адвокат Илья Новиков.

Новиков добавил, что если у дела уже есть определённый резонанс, то нельзя останавливаться на полпути и надо максимально привлекать к нему общественное внимание.