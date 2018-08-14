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18:20, 14 августа 2018

Министерство финансов России опубликовало на своем сайте проект, который касается введения экологического налога

Эти деньги должны быть направлены на природозащитную деятельность, а не просто взиматься с провинившихся компаний. Такое мнение высказал главный редактор портала ecolife Александр Самсонов.

«Часть экономики, которая направлена на защиту экологии, сегодня она построена так, что получаются просто деньги за то, что компания что-то там натворила. Другое дело, когда сборы направляются на реальную природозащитную деятельность через механизм, как это было сделано при ПНГ — попутный нефтяной газ. Когда компания объявляет, что она будет инвестировать в такую-то сумму в сбор и переработку ПНГ, и в этом случае ее загрязнения за выброс этого ПНГ, сумма пересчитывается определенным образом, но идет на инвестиции той же самой компании в новое оборудование. Это дало очень серьезный эффект. Сборы за ПНГ позволили переоснастить многие нефтяные компании на более полную утилизацию нефтяного газа».

Самсонов добавил, что единственная эффективная экономическая модель природозащиты – это налог с компаний, который идет напрямую на конкретные экологические проекты.

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