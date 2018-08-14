Минэкономразвития предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году
Увеличение НДС всегда влияет на потребителей, и сфера ЖКХ не исключение. Об этом сообщил эксперт Аналитического центра при правительстве Дмитрий Хомченко.
Повышение тарифов необходимо, потому что рост НДС влечет увеличение налогов, которые организации коммунального комплекса отчисляют в бюджеты. И это увеличение необходимо компенсировать, а компенсирует его потребитель, точно так же как после любых других налогов. Сами организации или отрасль ничего от этого повышения не получат. А рост в соответствии с инфляцией — произойдет он летом, произойдет он зимой, произойдет он в три этапа — для потребителя более благоприятен, потому что, конечно, лучше плавный рост расходов, чем скачкообразный одномоментный
Первый раз тарифы могут вырасти 1 января на 1,7%. Второй раз услуги ЖКХ подорожают 1 июля еще на 2,4%.
Комментарии14
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ura_123 14 августа 2018 | 18:26
Что милосерднее,отрубить кошке хвост сразу или рубить по частям?
nehoroshiy 14 августа 2018 | 18:30
ura_123: Дадут время помучится, что-бы не в один момент обнищали.
captaingeorge 14 августа 2018 | 18:34
А мне вот интересно, почему при увеличении налогов как само собой разумеющееся подразумевается необходимость компенсации в форме увеличения тарифов, но забывается за ненужностью вопрос о том, а кто же будет компенсировать безграмотность и импотентность экономических властей Населению страны...
nehoroshiy 14 августа 2018 | 18:43
captaingeorge: Кто-то заслуживает во власти прозвище- "г-н Необжолимость"
oneoretwo 14 августа 2018 | 18:36
Повышение тарифов необходимо, потому что рост НДС влечет увеличение налогов, которые организации коммунального комплекса отчисляют...
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...не население вам ндс повышало. вот и требуйте с плешивых компенсацию за увеличение ндс...
garaal 14 августа 2018 | 18:37
СУПЕР!!!!!!!!!
zavodenka 14 августа 2018 | 18:41
Ну и...?
Зато кримваш...
ivar1964 14 августа 2018 | 18:42
Берем встречный план: тарифы повысить трижды! Даже четырежды! Ничего не жаль для любимой Родины!
archibald_dandy_esquire 14 августа 2018 | 19:11
ivar1964: " Ничего не жаль для любимой Родины! "
любимая Родина ничего не получит, а вот "путин-это-россия" заберёт ВСЁ отжатое у населения
не чувствуете разницы?
ivan14 14 августа 2018 | 18:54
МИНЭКОНОМПОВЫШЕНИЯ- драйвер развития Российской экономики
vladimir1967 14 августа 2018 | 18:56
Так нам и надо.
pontifig 14 августа 2018 | 18:59
Мало.
jamba 14 августа 2018 | 19:04
Не, надо 3 раза, не поверят. В здешних местах традиция такая, три раза надо!
compare 14 августа 2018 | 19:12
мало! даешь двенадцать раз за год....вот будет интересно и весело жить очумевшим от всех видов "налогов" россиянам...