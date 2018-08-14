Минэкономразвития предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году

Увеличение НДС всегда влияет на потребителей, и сфера ЖКХ не исключение. Об этом сообщил эксперт Аналитического центра при правительстве Дмитрий Хомченко.

Повышение тарифов необходимо, потому что рост НДС влечет увеличение налогов, которые организации коммунального комплекса отчисляют в бюджеты. И это увеличение необходимо компенсировать, а компенсирует его потребитель, точно так же как после любых других налогов. Сами организации или отрасль ничего от этого повышения не получат. А рост в соответствии с инфляцией — произойдет он летом, произойдет он зимой, произойдет он в три этапа — для потребителя более благоприятен, потому что, конечно, лучше плавный рост расходов, чем скачкообразный одномоментный

Первый раз тарифы могут вырасти 1 января на 1,7%. Второй раз услуги ЖКХ подорожают 1 июля еще на 2,4%.