Суд в Новосибирске отменил решение о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Дело вернули в первую инстанцию. Ранее из-за картины к некоторым пользователям соцсети В контакте в ряде российских регионов уже возникли претензии. А кое-где даже возбудили дело.

Никакого экстремизма в картине художника Алексея Куделина, которого все знают как Вася Ложкин, Новосибирский областной суд не нашёл. Дело вернули в Октябрьский районный суд, написал в твиттере глава Совета по правам человека Михаил Федотов. СПЧ ранее просил прокуратуру Новосибирской области обжаловать решение суда первой инстанции, его вынесли в январе 16го года. Суд, как заявили в Совете при президенте, не учёл сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины. Она представляет собой карту, на ней наша страна обозначена как «Великая прекрасная Россия». Остальные государства закрашены черным, им даны уничижительные характеристики населяющих их народов. Но в СПЧ настаивают: картина не пропагандирует, а высмеивает национализм и ксенофобию. В совете подчеркнули, что самого автора и специалистов в области изобразительного искусства к рассмотрению дела не привлекали. А ключевым доказательством якобы экстремизма стали результаты психолого-лингвистической судебной экспертизы. При этом искусствоведческую не проводили. А ведь с её помощью эксперты могли бы оценить художественные характеристики картины, убеждали в СПЧ. Сам Вася Ложкин в эфире Эха пару лет назад рассказывал о своей работе и его отношении к ней.

Между тем картина «Великая прекрасная Россия» уже доставила проблемы ряду пользователей. Осенью 2016го на допрос в СК вызвали жителя Петербурга Сергея. Следователь сообщил ему по телефону, что якобы в Красноярске, где картину признали экстремистский, некий местный пользователь у себя сделал репост публикации петербуржца. В январе этого года уголовное дело возбудили против активистки из Владимира Виктории Лобовой. Она разместила на своей странице В контакте картину Великая прекрасная Россия. Многие при этом задавались вопросом непонятно на каком основании творение Ложкина сочли экстремизмом – ведь никаких призывов картина Ложкина не содержит.

В новом судебном процессе будет участвовать член Совета по правам человека Ирина Киркора. В СПЧ надеются, что с картины Ложкина ярлык экстремизма будет полностью снят.