Самым комфортным городом мира в этом году стала Вена, следует из рейтинга опубликованного журналом The Economist. Москва оказалась почти в середине списка.

Австрийская столица набрала практически по всем показателям максимальное число баллов и вытеснила с первого места австралийский Мельбурн. Он не сдавал позиции лидера в течение семи лет, однако на этот раз Вене удалось обойти его по уровню стабильности и безопасности. А замкнула тройку самых комфортных для жизни городов японская Осака, которой не помешало даже недавнее землетрясение. Рейтинг подготовило исследовательское агентство Economist Intelligence Unit, входящее в состав группы The Economist. Всего в список попали 140 городов. При его составлении учитываются такие показатели, как доступность и качество медицины, уровень образования и культуры, безопасность, климат, транспорт, а также, например, угроза военных конфликтов и терактов. Самым неблагоприятным для жизни городом оказался разрушенный боевыми действиями Дамаск. Москва же теперь соседствует с Дубаем — столица России поднялась за год на 12 позиций и заняла 68-е место. Агентство также представило своеобразный антирейтинг – в него входят города, которые в наибольшей степени ухудшили свое положение в списке. В нем лидирует Киев.

В прошлом году рейтинг подвергся резкой критике. Причиной послужило решение авторов поместить Манчестер на 51 место из-за теракта, унесшего жизни 22 человек