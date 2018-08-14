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18:17, 14 августа 2018

Самым комфортным городом мира в этом году стала Вена, следует из рейтинга опубликованного журналом The Economist

Самым комфортным городом мира в этом году стала Вена, следует из рейтинга опубликованного журналом The Economist. Москва оказалась почти в середине списка.

Австрийская столица набрала практически по всем показателям максимальное число баллов и вытеснила с первого места австралийский Мельбурн. Он не сдавал позиции лидера в течение семи лет, однако на этот раз Вене удалось обойти его по уровню стабильности и безопасности. А замкнула тройку самых комфортных для жизни городов японская Осака, которой не помешало даже недавнее землетрясение. Рейтинг подготовило исследовательское агентство Economist Intelligence Unit, входящее в состав группы The Economist. Всего в список попали 140 городов. При его составлении учитываются такие показатели, как доступность и качество медицины, уровень образования и культуры, безопасность, климат, транспорт, а также, например, угроза военных конфликтов и терактов. Самым неблагоприятным для жизни городом оказался разрушенный боевыми действиями Дамаск. Москва же теперь соседствует с Дубаем — столица России поднялась за год на 12 позиций и заняла 68-е место. Агентство также представило своеобразный антирейтинг – в него входят города, которые в наибольшей степени ухудшили свое положение в списке. В нем лидирует Киев.

В прошлом году рейтинг подвергся резкой критике. Причиной послужило решение авторов поместить Манчестер на 51 место из-за теракта, унесшего жизни 22 человек

Комментарии

4

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zaroff 14 августа 2018 | 18:33

И тут же в соседних новостях пишут,что в той же Осаке умирают люди от жары,о каком комфорте для жизни может идти речь?

olegleon 14 августа 2018 | 18:37

це зрада! кацапы купили рейтинг, чтобы опозорить идеалы Майдана

avatar70 14 августа 2018 | 18:53

В радиусе 500 метров от оперного театра.а дальше мрак с мешками муссара и грязи.Мосты действительно красивы

wien 14 августа 2018 | 19:03

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