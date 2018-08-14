Сегодня утром в Лондоне рядом со зданием Парламента произошел теракт, в результате которого два человека пострадали

Террорист на машине форд фиеста попытался разогнаться и врезаться в толпу, чтобы задавить насмерть людей в оживленном центре города. Свидетели происшествия сказали, что водитель специально пытался нанести травмы максимальному количеству людей. Двадцатилетний водитель был в машине один, у него не было оружия, сейчас он находится в полицейском участке в Лондоне, но отказывается сотрудничать со следствием. До этого задержанный не фигурировал в документах МИ-5, он не был известен контртеррористическому подразделению.

Рядом со зданием Парламента установлены каменные отбойники, которые не позволяют машинам врезаться в пешеходные зоны, единственное место, в котором террористу удалось ударить людей — были открытые зоны велосипедных дорожек.

Вооруженная полиция прибыла на место происшествия в течение трех минут, преступник был задержан на месте. Полиция будет исследовать психическое состояние задержанного, его происхождение и его вероисповедание.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила спецслужбы за оперативную и смелую работу. Джереми Корбин, лидер теневого правительства, сказал, что только благодаря действиям спецслужб обеспечивается безопасность британцев днем и ночью.