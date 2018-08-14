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18:12, 14 августа 2018

Западная печать обсуждает подписанный накануне президентом Трампом оборонный бюджет США на следующий год

Западная печать обсуждает подписанный накануне президентом Трампом оборонный бюджет США на следующий год, отмечая целый ряд его особенностей.

Носящий имя Джона Маккейна, борющегося последние годы с онкологическим заболеванием, оборонный бюджет на 2019 год во многом отвечает как личным требованиям сенатора, так и пожеланиям ряда других членов конгресса. Речь, в частности, идет о выделении военной помощи Украине (250 миллионов долларов) и о более жесткой позиции в отношении Китая и России, отмечают западные аналитики. В рамках развития комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, предполагается поддержка союзников и партнеров США в Европе – стран Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии, Молдовы и Грузии, говорится в опубликованном накануне сообщении Белого дома.
Портал Zacks.com особо подчеркивает, что документ получил солидарную поддержку конгрессменов от обеих партий, в том числе, благодаря его нацеленности на проверку агрессивности намерений Китая, а также на поддержку американских военных, которым впервые за последнее десятилетие было столь значительно повышено жалование. Издание также указывает на то, что новый бюджет разрешает Пентагону приобретение около восьми десятков истребителей F-35 на 7.6 миллиарда долларов и одновременно блокирует поставки этих летательных аппаратов члену НАТО Турции — за готовность приобретать системы ПВО у России.
Американские законодатели считают, что новый оборонный бюджет США наносит самый сокрушительный за всю историю удар по Китаю, идя вразрез с целым рядом намерений и действий Пекина, в частности, в Южно-китайском море. Отныне американский комитет по иностранным инвестициям будет более тщательно рассматривать инвестиционные проекты Китая на территории США на предмет их соответствия требованиям национальной безопасности. Китай уже заявил, что такие действия Вашингтона станут серьезным препятствием на пути финансового сотрудничества между китайскими и американскими компаниями.
Характеризуя военный бюджет США как самый большой в мире, наблюдатели при этом обращают внимание, что в пересчете на отдельного гражданина, больше на военные нужды тратят Израиль и Саудовская Аравия.

Как сообщает издание China daily, МИД Китая резко осудил принятие оборонного бюджета США, чьё содержание отражает крайне негативную позицию Вашингтона по отношению к Пекину.

Комментарии

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olegleon 14 августа 2018 | 18:33

может хватить шутить и писать "оборонный бюджет" про страну, на которую никто не собирается нападать и которой не от кого обороняться?

prade 14 августа 2018 | 18:48

olegleon: "на которую никто не собирается нападать"
Хотите сказать, что Кремль до сих пор проста так враждовал с США, без намерения нападать? А как же слова Путина по поводу грузинской войны "Я воюю не с Грузией, а с теми, кто за ней стоит". С другой стороны, у США есть обязательства перед членами НАТО, как Латвия, Литва, Эстония. Нападение на одну из этих стран считается нападением на США. И после этого считаете, что никто не собирается нападать на США? Попробуйте смотреть на вещи шире, а не только с точки зрения Кремля.

olegleon 14 августа 2018 | 19:02

prade: и как же Россия может напасть на США, если обе страны обладают ЯО, которое гарантирует взаимное уничтожение? тоже самое верно и в обратном направлении.

sensei54 14 августа 2018 | 18:37

приобретать системы ПВО у России.
.................................................................
Хозяин-барин.
Более трёхсот F-35 уже состоят на вооружении восьми стран, а С-400 ещё не существует в природе.
Точнее, ракеты 40Н6, которая лет десять всё испытывается, испытывается, да никак не испытается.

max3446 14 августа 2018 | 18:48

Пользователи соцсетей высмеяли заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими аналогами.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Турчинов высоко оценил украинские разработки, отметив, что противотанковые ракетные комплексы «Скиф», «Стугна», «Корсар», «Сармат» и «Барьер» пользуются высоким спросом на мировом рынке вооружений.

В Сети восприняли данное заявления скептически.

«Обстановка в психдиспансере стабильная», — пошутил @corwin84.

«Петарды китайские купил, что ли?» — поинтересовался пользователь ВКонтакте.

«Украинская ракета — это уже смешно», — написали в комментариях.

«Не только лучше российских, но НАТОвских. Точно, точно. Трамп уже лично хочет приехать к Порошенко и умолять продать хоть несколько штук этих замечательных ракет Америке, для повышения в несколько раз обороноспособности Штатов», — съязвил @dhands2013.

«На горилке дальность действия выше?» — уточнили в комментариях.

Украинские военные периодически сообщают об испытаниях новых вооружений, однако довольно часто они оказываются разработками советских времен. Так, в конце июля пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар», которые представило КБ «Луч», а многие усомнились в том, что эти комплексы были разработаны на Украине.

Как сообщала «Русская Весна», САУ «Богдана», которой так пафосно хвалился Александр Турчинов всего три дня назад, оказалась сталинской гаубицей.

prade 14 августа 2018 | 19:01

max3446: "Пользователи соцсетей высмеяли..."
Иными словами, кремлевская пропаганда сначала создает сеть троллей, затем ссылается на эту же сеть троллей при составлении новостей. Так и работает фейкомет.

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