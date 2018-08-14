Западная печать обсуждает подписанный накануне президентом Трампом оборонный бюджет США на следующий год, отмечая целый ряд его особенностей.

Носящий имя Джона Маккейна, борющегося последние годы с онкологическим заболеванием, оборонный бюджет на 2019 год во многом отвечает как личным требованиям сенатора, так и пожеланиям ряда других членов конгресса. Речь, в частности, идет о выделении военной помощи Украине (250 миллионов долларов) и о более жесткой позиции в отношении Китая и России, отмечают западные аналитики. В рамках развития комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, предполагается поддержка союзников и партнеров США в Европе – стран Прибалтики, Польши, Румынии, Болгарии, Молдовы и Грузии, говорится в опубликованном накануне сообщении Белого дома.

Портал Zacks.com особо подчеркивает, что документ получил солидарную поддержку конгрессменов от обеих партий, в том числе, благодаря его нацеленности на проверку агрессивности намерений Китая, а также на поддержку американских военных, которым впервые за последнее десятилетие было столь значительно повышено жалование. Издание также указывает на то, что новый бюджет разрешает Пентагону приобретение около восьми десятков истребителей F-35 на 7.6 миллиарда долларов и одновременно блокирует поставки этих летательных аппаратов члену НАТО Турции — за готовность приобретать системы ПВО у России.

Американские законодатели считают, что новый оборонный бюджет США наносит самый сокрушительный за всю историю удар по Китаю, идя вразрез с целым рядом намерений и действий Пекина, в частности, в Южно-китайском море. Отныне американский комитет по иностранным инвестициям будет более тщательно рассматривать инвестиционные проекты Китая на территории США на предмет их соответствия требованиям национальной безопасности. Китай уже заявил, что такие действия Вашингтона станут серьезным препятствием на пути финансового сотрудничества между китайскими и американскими компаниями.

Характеризуя военный бюджет США как самый большой в мире, наблюдатели при этом обращают внимание, что в пересчете на отдельного гражданина, больше на военные нужды тратят Израиль и Саудовская Аравия.

Как сообщает издание China daily, МИД Китая резко осудил принятие оборонного бюджета США, чьё содержание отражает крайне негативную позицию Вашингтона по отношению к Пекину.