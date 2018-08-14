Решение об увеличении военного бюджета США наполнено милитаристскими устремлениями
Такое мнение «Эху» высказал Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
По словам Серебренникова, документ, подписанный Трампом, показывает, что Америка видит в России противника.
Комментарии11
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vaka257 14 августа 2018 | 18:18
Решение об увеличении военного бюджета США наполнено милитаристскими устремлениями
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А разве ни этого добивался Путин?Мультики разве не о призыве вооружаться потенциальному противнику?...
testmeter 14 августа 2018 | 18:20
vaka257: Так он, наоборот, гордится этим. Нас боятся - значит уважают!
tks 14 августа 2018 | 18:19
А кто мульты 01.03.2018, с торпедным ударом по Флориде показывал? Орал "Вы нас не слышали? Послушайте сейчас!"??
Вот, услышали, крик души мультодемонстратора дошел, наконец, до своего адресата!
tag188 14 августа 2018 | 18:20
Показ мультиков президентом на госканалах с ракетами, летящими НЕ на Флориду -- НЕ милитаристские устремления.
Ответное увеличение военного бюджета США -- милитаристские устремления.
Смотри, не перепутай!
dorin1987 14 августа 2018 | 18:23
/что Америка видит в России противника./ - Чудаки, да? Гибридные войны, ихтамнеты, аннексии, лугандоны, бомбежки Сирии, "новички", вмешательство в выборы, и вот в таком миролюбивом режиме такого миролюбивого царька РФ видят противника...
tks 14 августа 2018 | 18:27
dorin1987: Кумир Путина - Сталин тоже ободал говорить про миролюбивую демократическую политику СССР!
max3446 14 августа 2018 | 18:29
Проблемы бедности в развивающихся странах и странах третьего мира очевидны. Но от социальных недугов страдают и самые процветающие государства. Сорок миллионов американцев живут за чертой бедности, несколько миллионов еле сводят концы с концами, и большая часть благ цивилизации для них все менее доступна.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180204/1513842777.html
prade 14 августа 2018 | 18:37
max3446: "Сорок миллионов американцев живут за чертой бедности"
То есть, эти люди зарабатывают меньше чем 1600 долларов на душу - минимальную заработную плату? Если в семье 4 человека, и трое из них зарабатывают по 1600 долларов, а третий школьник, то такая семья считается живущим за чертой бедности. Мне бы такую "бедность". С другой стороны, доходы домохозяйств в США составляет 54 тыс. долларов, и этот показатель растет. Как Вам такая статистика?
max3446 14 августа 2018 | 18:40
prade: не забудьте рассказать об этом миллионам американцев что в парках на скамейках ночуют или под мостами возле горячих бочек греются., что они на самом деле богачи. Только вот незадача, у них интернета нет. А властям они до лампочки, они на бряцание оружием деньги тратят
prade 14 августа 2018 | 18:30
Военный бюджет США нагнал страху милитаристам из Кремля. Как говорил ошеломленный от новости Василий Иванич "Сикоко, сикоко?!"
delovoy_podolsk 14 августа 2018 | 18:35
США готовится к агонии со стороны России, но зря они беспокоятся, ни один патриот даже из кустов не выстрелит в их сторону. Такие у нас патриоты. Любят Родину, только когда это выгодно. СССР, которому все присягали, развалился мирно и спокойно и ни один перенаграждённый генерал даже не пукнул за свою социалистическую Родину. Как в СССР было всё показное, так и в России, всё фальшивое. В том числе и любовь к Родине.