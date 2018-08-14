Соединенные Штаты укрепляют свой оборонный бюджет

Дональд Трамп подписал документ, благодаря которому в стране будут созданы тысячи мест для новобранцев.

Также будет создано отдельное космическое командование США.

«В следующем году, как мы утвердили, бюджет составит 716 миллиардов долларов, чтобы дать вам, армии США, лучшие на Земле самолеты, корабли, танки и ракеты. Никто не делает их так хорошо, как мы, более того, другим до нас еще далеко. Кроме того, все это оборудование сделано здесь, в США, и оно — лучшее на Земле, никто не производит его так, как мы. Итак, у вас было 700 миллиардов, а теперь 716 миллиардов – поздравляю» — сказал Трамп

Также, согласно подписанному документу, будет создано отдельное Космическое командование США.

Решение об увеличении военного бюджета США наполнено милитаристскими устремлениями.

Такое мнение «Эху Москвы» высказал Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По словам Серебренникова, документ, подписанный Трампом, показывает, что Америка видит в России противника.