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18:05, 14 августа 2018

Соединенные Штаты укрепляют свой оборонный бюджет

Дональд Трамп подписал документ, благодаря которому в стране будут созданы тысячи мест для новобранцев.

Также будет создано отдельное космическое командование США.

«В следующем году, как мы утвердили, бюджет составит 716 миллиардов долларов, чтобы дать вам, армии США, лучшие на Земле самолеты, корабли, танки и ракеты. Никто не делает их так хорошо, как мы, более того, другим до нас еще далеко. Кроме того, все это оборудование сделано здесь, в США, и оно — лучшее на Земле, никто не производит его так, как мы. Итак, у вас было 700 миллиардов, а теперь 716 миллиардов – поздравляю» — сказал Трамп

Также, согласно подписанному документу, будет создано отдельное Космическое командование США.

Решение об увеличении военного бюджета США наполнено милитаристскими устремлениями.

Такое мнение «Эху Москвы» высказал Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По словам Серебренникова, документ, подписанный Трампом, показывает, что Америка видит в России противника.

Комментарии

25

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komiccap_nkvd 14 августа 2018 | 18:11

ну может хоть после этого, США сможет победить Северную Корею

banyi3 14 августа 2018 | 18:25

komiccap_nkvd: Вряд ли ) Кишка тонка. Вообще , всё это глупо. Это как в фильме Берегись автомобиля - Ты убегаешь, я догоняю, Я убегаю , ты догоняешь) Паритет должен сохраняться конечно, ведь, если какая то из стран получит 100% уверенность в безнаказанности, то она обязательно е....т! И это будет исторически правильно, как бы ужасно это не звучало. Такова природа человечества. США свой шанс просрало уничтожить СССР в 40х, мощностей не хватало, а потом всё сравнялось.

tks 14 августа 2018 | 19:04

banyi3: Обожаю читать путорасную аналитегу, она такая трэшевая ;)))

tks 14 августа 2018 | 18:13

И где же "ассиметрический ответ" Путэна??
Мульты показал, 01.03.2018 - urbi et orbi, "Вы нас не слышали? Послушайте сейчас!" - так вот, проклятые пиндосы и услышали!
Тут радоваться же надо, что не просто услышали, а услышали ударно!

olegleon 14 августа 2018 | 18:31

tks: "асимметричный ответ" в том, чтобы потратить в 10 раз меньше при той же силе удара по вероятному противнику

tks 14 августа 2018 | 18:46

olegleon: Аааа, понял! Это типа моргенштерном вместо шпаги ;)))

olegleon 14 августа 2018 | 18:48

tks: ага. РВСНом вместо танков.

tks 14 августа 2018 | 18:57

olegleon: Т.е. - у пацана Пути танки, а у мальчика Дони - ракетки? ;)))

olegleon 14 августа 2018 | 18:58

tks: т.е. каждый знает, что есть взаимное гарантированное уничтожение и это прочищает мозги военным и политикам

tks 14 августа 2018 | 19:02

olegleon: Д а неужели??! Про "ядерный пепел Моквы" - орали из Вашингтона?

hunterhead 14 августа 2018 | 19:06

olegleon: "т.е. каждый знает, что есть взаимное гарантированное уничтожение и это прочищает мозги военным и политикам"

Мечтай. Пидурок Вова точно вас не пожалеет ради понтов...:-D

polba 14 августа 2018 | 18:18

Военный бюджет самого "миролюбивого" государства превышает совокупные бюджеты всех остальных мировых государств...

ngilmutdinov 14 августа 2018 | 18:22

polba: Неужели у России такой военный бюджет?

polba 14 августа 2018 | 18:32

ngilmutdinov: Вы видимо не заметили, это новость про США.

compare 14 августа 2018 | 19:09

polba: а у вас что, с чувством юмора-швахен? оно и видно,вас протроллили,причем классно,а вы и разомлели...учитесь,хотя бы этому,юно-зеленый "кум-ментатор"...

olegleon 14 августа 2018 | 18:23

polba: не военный, а, как написало Эхо, оборонительный.

polba 14 августа 2018 | 18:42

olegleon: Именно военный. Документ называется "Military Spending in United States..."
Просто Эхо лизнуло... по привычке.

hunterhead 14 августа 2018 | 19:10

polba: "Просто Эхо лизнуло... по привычке."

А ты беги в газету "Завтра", там тебе полижут как ты любишь, polba...:-D

tks 14 августа 2018 | 18:31

polba: Мощная экономика - мощный бюджет. В чём проблема?

ramun 14 августа 2018 | 18:21

Ничего! У России всегда найдется зеркальный, асиметричный ответ,не имеющий аналогов,ну и так далее...

dustkolorado 14 августа 2018 | 18:23

...а ты что летать не умеешь?"
"Нет".
"А чего ж тогда выпендривался!!!"(с) анекдот

srk2658lu 14 августа 2018 | 18:35

Были друзья и партнёры, теперь противники?
Не надо было мультики с ракетами показывать всему миру... и в ладошки хлопать Солнцеликому….

oneoretwo 14 августа 2018 | 18:46

...В следующем году...бюджет составит 716 миллиардов долларов...
-------------------------------------------
...плешивые, а "зеркальный ответ" будет ?

(комментарий скрыт)

lager23 14 августа 2018 | 18:58

Решение об увеличении военного бюджета США наполнено милитаристскими устремлениями.
/////////
А, что им прикажете ещё делать пиндосам, если из Кремля показывают мультипликацию падающих на Флориду гипервафлей с ядерными боеголовками, одновременно сопровождаемую массовым «кончитосом» кремлядей, депутанов и прочей паразитарной сущности, переходящим в овации от успехов ВПК ....?

compare 14 августа 2018 | 19:06

укрепляют бюджет? и что? а мы,разве не этим же,заняты?(не будем углубляться,насколько эффективно))..это,как сказать: ветер гонит облака на восток...

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