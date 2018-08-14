Число жертв обрушения моста близ Генуи превысило два десятка

И это еще не окончательная цифра, она может возрастит возрасти. Разбор завалов продолжается.

На данный момент власти подтверждают гибель, по меньшей мере, 22 человек. 13 ранены. Еще как минимум 10 числятся пропавшими без вести. По данным Департамента гражданской защиты, инцидент затронул до 35 автомобилей и 3 единицы тяжелого транспорта. Ранее сообщалось об 11 найденных телах, в том числе одного ребенка. В то же время, местные СМИ писали, что речь может идти о нескольких десятках погибших. Есть ли среди них наши соотечественники, пока не известно, сообщил атташе российского Генконсульства в Генуе Сергей Чернега.

Дипломат отметил, что личности погибших и пострадавших устанавливаются. Генконсульство находится на постоянной связи с представителями местных властей.

Спасатели продолжают доставать из-под обломков покореженные автомобили и тела людей. Есть и выжившие. Их на вертолетах доставляют в больницу. У многих переломы спины. Некоторым нужна психологическая помощь. Глава МВД Италии Маттео Сальвини созвал кризисную комиссию. По данным итальянского телевидения, к вечеру на месте происшествия ожидают премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Трагедия произошла сегодня днем на платном участке автомобильной дороги, соединяющей Геную с аэропортом. Во время ливня и сильного ветра рухнул 200-метровый пролет моста, проходивший над долиной реки, где расположены жилые дома, промзона и железнодорожные пути. Почему это произошло, еще предстоит выяснить. Данных, указывающих на то, что это мог быть теракт, не поступало. Звучат предположения, что потоками воды могло размыть почву. Очевидцы утверждают, что видели, как в виадук ударила молния. Местные власти также полагают, что причиной случившегося стало ослабление несущих конструкций. Мост Моранди был построен в 1960-х годах. В последнее время на нем часто велись ремонтные работы. Об этом рассказал корреспондент ТАСС в Италии Алексей Букалов.

В связи с катастрофой моста, итальянские железные дороги сообщили о приостановке движения в Генуе.

Соболезнования народу Италии уже выразили руководители многих стран, в том числе канцлеры Германии и Австрии. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности предоставить Италии любую необходимую помощь в связи с катастрофой.