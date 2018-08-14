Турникеты на всем наземном общественном транспорте Москвы столицы перестанут работать с 1 сентября
Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, в настоящее время закупаются новые валидаторы. С января турникеты были убраны из автобусов 80 маршрутов, а с июня – из всех трамваев. Ликсутов утверждает, что это позволило сократить посадки с 5 минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту уменьшилось от 5% до 20%.
Комментарии4
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dotore79 14 августа 2018 | 17:42
Сколько же заработали на турникетах? Интересно...
vovash45 14 августа 2018 | 17:46
А кого посадят за такое экономическое преступление? Сначала закупают, потом признают это вредным и убирают. Кто делал техническое и экономическое обоснование проектов с турникетами?
Вроде, многие щас поддерживают Сталина, а его методы (причём законные и логичные, когда есть наказание за экономические преступления и растраты) почему то не применяют...
И опять же ЗАКУПАЮТ НОВЫЕ какие то валидаторы. Может быть выгоднее и эффективнее проще- с кондукторами и обычными проездными билетами?
tks 14 августа 2018 | 17:46
Правильно!! Больше "зайцев" и больше же охранников!
А количество транспорта на линии увеличить не пробовали?
kvasoff 14 августа 2018 | 18:18
Следующим этапом логично начинать сокращать выделенные полосы с..А то понатыкали их где надо и не надо