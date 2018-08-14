Турникеты на всем наземном общественном транспорте Москвы столицы перестанут работать с  1 сентября

Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, в настоящее время закупаются новые валидаторы. С января турникеты были убраны из автобусов 80 маршрутов, а с июня – из всех трамваев. Ликсутов утверждает, что это позволило сократить посадки с 5 минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту уменьшилось от 5% до 20%.