Минувшей ночью группа неизвестных молодых людей сожгла десятки автомобилей в шведском Гетеборге
Как передает Reuters со ссылкой на источники в полиции, сгорели или были разбиты около 100 машин. Власти считают, что это хорошо спланированная акция, но кто мог подготовить поджоги и кто именно за ними стоит, сказать пока затрудняются.
Комментарии15
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captainobvious 14 августа 2018 | 17:37
группа молодых людей неизвестна, но их расовая и религиозная принадлежность очевидна
venezianez49 14 августа 2018 | 17:45
captainobvious:
Хайли лайкли, всё указывает на российский след.
Ведь все знали уже на исходе ночи, что после поджога преступники скрылись в районе Лубянки.
novyrusic 14 августа 2018 | 18:00
venezianez49: Что же ты за русофоб такой гнилозадый?
русские жечь машины не будут ..... за бесплатно.
Кайфа нет.
tks 14 августа 2018 | 17:49
captainobvious: "Имя" их очевидно, "подвиг" их нагляден...
seryj_wolk 14 августа 2018 | 18:09
tks: Так рождаются Брейвики!
arye_11 14 августа 2018 | 17:38
Ай да Европа, ай да толерантная...
"Группа молодых людей", группа молодежи"...
Ну, наберитесь смелости хотя бы один раз и напишите, как оно есть - группа арабов, группа мусульман, исламисты, экстремисты из мусульманских стран.
Ведь реально они вас имеют, психология такая у этой "молодежи" - или ты их или они тебя. Полутонов нет.
tks 14 августа 2018 | 17:43
arye_11: "Толерантность превратила общеевропейский дом в дом терпимости." © Даниил Гранин, 2004г.
tanjushatwo 14 августа 2018 | 17:47
arye_11: не просто имеют, а еще и презирают
len56 14 августа 2018 | 18:02
arye_11: Очень надеюсь,что когда эти муслимы-беспредельщики спалят не 100 машин,а весь Гетеборг с его трусливой полицией и толерантными журналистами,в мозгах оставшихся шведов что-то сдвинется и они вспомнят славных викингов...хахаха!...
А,может,хрен с ней,Швецией....Всё равно лет через десять-пятнадцать это будет чисто муслимская помойка.Так пущай себе горит этот гадюшник.
oldfashy 14 августа 2018 | 18:28
arye_11: Быть фантазёром свойственно лишь детям
По-видимому, я -из их числа
Представте на секунду, все на свете
Вдруг поголовно приняли ислам!
Не стало ни евреев, ни буддистов,
Бахайцев, разносортных христиан...
Все в одночасье стали исламисты
И веруют в аллаха и коран
Но результат однако вышел скверный
Куда теперь энергию девать?
Неверных-то не стало, каждый верный,
Тогда кого, скажите, убивать?
А если убивать теперь не надо,
То вовсе пропадает смысл жить
Поскольку вожделенную награду
Ну...девственниц- уже не получить.
hiryrg 14 августа 2018 | 17:39
Вот те на...Надо взять пример с Венгрии. Они от иммигрантов забор от Сербии с колючей проволокой построили.
tks 14 августа 2018 | 17:41
Это или путинские "ихтамнеты", или мигрантская нечисть.
vinidbi 14 августа 2018 | 17:44
tks: Ближе всего-второе!!!
max3446 14 августа 2018 | 18:23
где ночью был ничтожество навральный со своими боевиками? кстати судя материалам дела таже павликова и иные фигуранты того дела вот также примерно планировали действовать
ramun 14 августа 2018 | 18:27
Несчастные владельцы предвкушают приобретение новых моделей за выплаченные страховки.А от страховых ищеек никакие террористы и хулиганы не ускользнут.Убытки страховых компаний у них святотатство.