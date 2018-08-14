В Ялте горит жилой 5-этажный дом.
В Ялте горит жилой 5-этажный дом. Как сообщили ТАСС в экстренных службах Крыма, общая площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
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В Ялте горит жилой 5-этажный дом. Как сообщили ТАСС в экстренных службах Крыма, общая площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
Комментарии5
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henry52 14 августа 2018 | 17:50
Этот дом из категории "невоспламеняющихся"?
tks 14 августа 2018 | 18:04
Наверное, "теремок" на дачном участке был возведен, как это "модно" в Краснодарском крае: дурной пример всегда заразен!
Ну, а если иные "версии"... там "визиток Яроша" не нашли ещё?
henry52 14 августа 2018 | 18:16
tks: Честно говоря непонятно, что необычного в этой "пятиэтажке", если пожар в ней выдается за "новость"!
ngilmutdinov 14 августа 2018 | 18:20
При всех властях стоял дом, а при российской сгорел.
ramun 14 августа 2018 | 18:29
Ихтамнеты подпалили.Что бы НАТО базу не построила.
Или тупо,что бы место отжать у прежних владельцев,свое построить.