По меньшей мере 22 человека погибли при обрушении автомобильного моста в Генуе
Среди причин местные СМИ называют сильный ливень во время работ по укреплению фундамента моста, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций в условиях морского климата. Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. Вечером здесь ждут премьер-министра Италии Джузеппе Конти.
Комментарии6
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lion64__2 14 августа 2018 | 17:36
Санкции против России введут по этому поводу?
roman_i_olga 14 августа 2018 | 17:46
lion64__2: обязательно. ведь это мы все виноваты. за то что мы русские видимо и ими родились
arkadiy48 14 августа 2018 | 17:43
Так опоры железобетонные,в отрытую арматуру возможно попало,но мост от этого не рухнет.
estamp 14 августа 2018 | 18:01
arkadiy48: Теоретически может. Внутри бетона арматура перегревается, ослабевает, прочность опор падает
staglla 14 августа 2018 | 18:00
Стандартный для Европы распил и воровство.
Отдают подряды на строительство карманным фирмам, а те, что бы обеспечить откаты, используют самые дрянные материалы.
zemljanka 14 августа 2018 | 18:05
Соболезнования родным погибших.
Молния...