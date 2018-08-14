По меньшей мере 22 человека погибли при обрушении автомобильного моста в Генуе

Среди причин местные СМИ называют сильный ливень во время работ по укреплению фундамента моста, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций в условиях морского климата. Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. Вечером здесь ждут премьер-министра Италии Джузеппе Конти.