В Карелии возбудили второе дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге старинной церкви

Теперь школьнику может грозить срок.

Подросток стал фигурантом дела об умышленном уничтожении имущества путём поджога. Эта статья позволяет его осудить, поскольку применяется, начиная с 14ти лет. Предыдущее уголовное дело касалось уничтожения объектов культурного наследия. Ответственность за это наступает лишь с 16ти. Поэтому мальчик, который по версии следствия поджёг церковь в Кондопоге, мог избежать уголовного наказания. Теперь ему грозит до пяти лет колонии, отмечает Интерфакс. Школьник арестован на 30 суток и находится в центре временного содержания несовершеннолетних. В управлении СК по Карелии не стали комментировать новое дело, отметив, что их возбудили несколько. Подросток, подозреваемый в поджоге церкви, из благополучной семьи. У него не было проблем с законом, сообщила агентству ТАСС помощник детского омбудсмена в регионе. По её словам уполномоченный по правам ребёнка Геннадий Сараев намерен контролировать соблюдение прав несовершеннолетнего. Успенская церковь, построенная в 1774м году и признанная объектом культурного наследия федерального значения, сгорела в карельской Кондопоге в пятницу. МЧС сразу заявила о поджоге.

Подросток по сообщениям СМИ вину признал. Школьнику назначена психиатрическая экспертиза.