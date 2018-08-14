В Карелии возбудили второе дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге старинной церкви
Теперь школьнику может грозить срок.
Подросток стал фигурантом дела об умышленном уничтожении имущества путём поджога. Эта статья позволяет его осудить, поскольку применяется, начиная с 14ти лет. Предыдущее уголовное дело касалось уничтожения объектов культурного наследия. Ответственность за это наступает лишь с 16ти. Поэтому мальчик, который по версии следствия поджёг церковь в Кондопоге, мог избежать уголовного наказания. Теперь ему грозит до пяти лет колонии, отмечает Интерфакс. Школьник арестован на 30 суток и находится в центре временного содержания несовершеннолетних. В управлении СК по Карелии не стали комментировать новое дело, отметив, что их возбудили несколько. Подросток, подозреваемый в поджоге церкви, из благополучной семьи. У него не было проблем с законом, сообщила агентству ТАСС помощник детского омбудсмена в регионе. По её словам уполномоченный по правам ребёнка Геннадий Сараев намерен контролировать соблюдение прав несовершеннолетнего. Успенская церковь, построенная в 1774м году и признанная объектом культурного наследия федерального значения, сгорела в карельской Кондопоге в пятницу. МЧС сразу заявила о поджоге.
Подросток по сообщениям СМИ вину признал. Школьнику назначена психиатрическая экспертиза.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
venezianez49 14 августа 2018 | 17:20
"Либеральные" завывания о том, что судят невинного ребёнка ещё не начались ?
Не решаются пока господа протестующие присовокупить маленького "мальчика" к тем "девочкам", которые уже получили у них статус "жертв людоедского режима" ?
viktorova 14 августа 2018 | 17:27
venezianez49: “Подросток по сообщениям СМИ вину признал.“
Нет веры мусорам. Могли пацана так запрессовать, что в чем угодно признаешься.
А отвечать за сгоревшую церковь в любом случае должны комитет по охране памятников и мчс. Посмотрим, соблюдены ли все правила по Пож безопасности.
После Кемерово во всех ТРЦ проверки прошли.
Даёшь проверки всех церквей и закрытие всех, но соответствующих нормам.
polsan 14 августа 2018 | 17:20
А противопожарная сигнализация вообще там какая -нибудь хоть была?
Памятники в РФ надо охранять!