Украинский режиссер Олег Сенцов будет продолжать голодовку, несмотря на плохое состояние здоровья
Он по-прежнему требует освобождения всех украинских политзаключенных в России – об этом рассказала «Эху Москвы» правозащитница Зоя Светова – она смогла пообщаться с осужденным в колонии в Ямало-Ненецком округе.
Олег Сенцов был осужден за терроризм. В последнее время в его защиту все активнее стали выступать деятели культуры и искусства, в том числе, западные.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
antimalin 14 августа 2018 | 17:08
Никаких голодовок нет.
Шантаж террористов не прокатит.
uyar11 14 августа 2018 | 17:10
antimalin: Он добровольно от голодовки не откажется.
Одного заключенного кормят на 86 руб.в сутки ,а его на 1100 руб.
prade 14 августа 2018 | 17:26
uyar11: Желаю и тебя такую же кормежку.
prade 14 августа 2018 | 17:24
antimalin: "Никаких голодовок нет"
Да, никаких голодовок нет, и Магнитский сам себя убил, его не убивали.
opiatnovyi63 14 августа 2018 | 17:16
В России отсутствует независимый суд, поэтому не исключено , что Сенцов получил такой большой срок по политическим мотивам чтоб другим было неповадно критиковать воровскую власть за аннексию и оккупацию части территории другого государства..
dorin1987 14 августа 2018 | 17:20
opiatnovyi63: opiatnovyi63: /не исключено ,/ - 100%. Иначе какого лешего ловить гражданина чужой страны на территории оккупированной части той страны, и устраивать судилище за мыслепреступление с последующей пыткой...
malinanti 14 августа 2018 | 17:18
Сенцов никогда не голодал, и не голодает.
Мокрая голодовка - это когда только воду пьют.
Сухая голодовка - полный отказ от пищи и воды.
Не случай Сенцова.
Он никакой не режиссер.
Он продолжает кушать все витамины и питательные супы, включая его любимое сало (под одеялом ночью).
dwon 14 августа 2018 | 17:22
Мировым рекордсменом по голоданию на сегодняшний день официально считается 50-летний врач из Китая Чен Янмин: он провел без еды 49 дней. Все это время он находился в стеклянной капсуле, подвешенной на высоте 14 метров. Рекордсмен утверждает, что все это время пил только воду. Янмин практикует традиционную китиайскую медицину и много лет занимается йогой.
* * *
Куда там Янмину до Сенцова. Слабак.
prade 14 августа 2018 | 17:22
Кремль дождется принятия очередного акта Магнитского, в случае смерти Сенцова. Потом будет возмущаться "безосновательной санкционной войной" запада.