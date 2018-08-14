Не менее 22-х человек погибли в результате обрушения автомобильного моста в Генуе.

Как заявил замминистра транспорта Италии Эдоардо Рикси, это настоящая катастрофа. По его данным, рНе менее 22-х человек погибли в результате обрушения автомобильного моста в Генуе. Ранения получили 8 человек. В Национальной службе гражданской обороны уточняют, что 10 человек числятся пропавшими без вести.

В российском генконсульстве в Генуе пока нет сведений о том, есть ли российские граждане среди погибших и пострадавших. Об этом сообщил атташе российской дипмиссии Сергей Чернега.

По одной из версий, причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций моста 60-х годов постройки, по другой – в мост незадолго до обрушения ударила молния.