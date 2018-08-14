Акции банка «Возрождение» выросли на 18-19% после сообщений о намерении ВТБ приобрести не менее 70% этой организации

Акции банка «Возрождение» выросли на 18-19% после сообщений о намерении ВТБ приобрести не менее 70% этой кредитной организации. Сделку планируется закрыть уже в сентябре. Топ-менеджер ВТБ сообщил РИА, что бренд «Возрождение» вряд ли сохранится на рынке после интеграции в группу ВТБ. По его словам, сделка является денежной. Сумма раскрываться не будет.