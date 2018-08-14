Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов задержан в Москве
По его словам, его везут в ОВД «Красносельский» для составления протокола по митингу 28-го июля на проспекте Сахарова. Удальцов предполагает, что речь идет об ответственности организаторов за превышение заявленного числа участников.
Комментарии2
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hiryrg 14 августа 2018 | 17:04
Добегаешься комуняка. Ещё наверно хочется на нары?
dorin1987 14 августа 2018 | 17:27
Ого... Уже и подкормышей сажают...