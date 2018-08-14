Правозащитница Зоя Светова посетила в колонии Лабытнанги Олега Сенцова
Украинский режиссер уже более 90 дней держит бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. По словам Световой, Сенцов находится в четырехместной палате, врачи колонии ставят ему капельницы с питательной смесью. Сам Сенцов, по словам Световой, оценивает свое состояние, как «предкритическое».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dorin1987 14 августа 2018 | 16:39
Весь режим царька РФ, все его мнимое величие, христанутость и скрепанутость - в осужденом им за мыслепреступление гражданине чужой страны, которого схватили штурмовички режима царька РФ на аннексированной и оккупированной территории.
minerr 14 августа 2018 | 16:51
dorin1987: И не говори. А что он с Киевом сделал, негодяй - "Киев опередил Дамаск по падению уровня комфортности жизни."
opiatnovyi63 14 августа 2018 | 16:55
minerr: И какое это имеет отношение к Сенцову, который сидит в застенках в общем по сфабрикованному делу?
dorin1987 14 августа 2018 | 16:59
opiatnovyi63: Ну вот, запихнул этого чувачка в черный список, и лишен его бреда...
dwon 14 августа 2018 | 16:46
Украинский режиссер уже более 90 дней держит бессрочную голодовку
----------------------------------
Мировым рекордсменом по голоданию на сегодняшний день официально считается 50-летний врач из Китая Чен Янмин: он чисто провел без еды 49 дней. Все это время он находился в стеклянной капсуле, подвешенной на высоте 14 метров. За это время он пил только воду. Янмин практикует традиционную китайскую медицину и много лет занимается йогой.
max3446 14 августа 2018 | 16:52
dwon: интересно где же представители рекордов гинесса, такой тут мировой рекорд... но увы В 1973 г. были описаны кажущиеся фантастическими сроки голодания двух женщин, зарегистрированные в одном из медицинских учреждений горда Глазго.
Обе дамы имели массу больше 100 кг, и для уменьшения веса одной пришлось голодать 236 дней, а другой целых 249 дней — это мировой рекорд.
Так что кушая через капельницы террорист еще долго может голодать и водить за нос кастрюль и всякое либеральное оппозиционное отребье своей якобы "голодовкой"
dorin1987 14 августа 2018 | 17:00
_: /Так что кушая через капельницы террорист / - Вашей маме, которая такая же "террористка", желаю того же и от всей души :) Должны же Вы как-то платить за ваши речи)