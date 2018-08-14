Наезд на пешеходов в центре Лондона признан терактом
Как сообщает местная полиция, утром автомобиль на большой скорости сбил несколько велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в ограждение у здания британского парламента. Водитель не пострадал, он задержан, но отказывается сотрудничать со следствием. Личность злоумышленника пока не идентифицирована.
Комментарии6
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cattt 14 августа 2018 | 16:40
Опять служитель Самой Доброй Религии.
olenenok_zed 14 августа 2018 | 17:11
cattt: путинисты? о.О
agamasat 14 августа 2018 | 16:42
Похоже, что Кремль объявил джихад европейской цивилизации...
r88w556xl4 14 августа 2018 | 16:44
agamasat: Прямо из палаты строчишь?
vilingrad 14 августа 2018 | 16:58
Главное, водитель не пострадал. Сейчас его окружат вниманием, подлечат, может отправят в хадж в святые места, к Кадырову...
cromwel 14 августа 2018 | 16:59
Ислам- очень мирная религия.