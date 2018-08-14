Наезд на пешеходов в центре Лондона признан терактом

Как сообщает местная полиция, утром автомобиль на большой скорости сбил несколько велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в ограждение у здания британского парламента. Водитель не пострадал, он задержан, но отказывается сотрудничать со следствием. Личность злоумышленника пока не идентифицирована.