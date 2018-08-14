Четверо туристов, с 12 августа заблокированные в горах Алтая, спасены

Как сообщили ТАСС в МЧС, всех четверых спустили на стоянку у подножия горы Белуха. Вертолетом их доставят в Горно-Алтайск. Спасенные чувствуют себя удовлетворительно. В минувшее воскресенье из-за резкого ухудшения погоды туристы из Кемерова оказались заблокированными на горе Ак-Кем на высоте более 4 тыс. метров.