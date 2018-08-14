Четверо туристов, с 12 августа заблокированные в горах Алтая, спасены
Как сообщили ТАСС в МЧС, всех четверых спустили на стоянку у подножия горы Белуха. Вертолетом их доставят в Горно-Алтайск. Спасенные чувствуют себя удовлетворительно. В минувшее воскресенье из-за резкого ухудшения погоды туристы из Кемерова оказались заблокированными на горе Ак-Кем на высоте более 4 тыс. метров.
Комментарии1
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zemljanka 14 августа 2018 | 16:53
Урра! Спасибо спасателям.
Парни - герои - выжили.
Вспомнилось.
"Зиганшин - буги, Поплавский - рок,
Федотов - первым съел сапог..."
Но это - поо океан. И деньков там было поболее.