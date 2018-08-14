7 человек остаются в реанимации после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане

По сведениям ТАСС, среди пострадавших граждане Белоруссии, Испании и Таджикистана, а также четверо россиян. В воскресенье вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек. На борту находились 15 альпинистов и 3 члена экипажа. Причиной аварии стали погодные условия.