7 человек остаются в реанимации после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане
По сведениям ТАСС, среди пострадавших граждане Белоруссии, Испании и Таджикистана, а также четверо россиян. В воскресенье вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек. На борту находились 15 альпинистов и 3 члена экипажа. Причиной аварии стали погодные условия.
Комментарии2
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l7kozlov 14 августа 2018 | 16:45
Эхо! Вы СМИ или лакировщики действительности?! Какая там "жесткая посадка"?! Зачем такие эвфемизмы? падение, крушение, катастрофа любое из этих слов значительно информативнее. Вас кто-то заставляет писать такое?
sensei54 14 августа 2018 | 17:09
"Жесткая посадка" вертолета - это отказ двигателей, либо одного двигателя - в горах второй не потянул, неисправность трансмиссии рулевого винта...По сути - падение.
"Погодные условия" - однозначно, столкновение с землёй, как правило, по вине экипажа.